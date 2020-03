Coronavirus, perché non rispettare le raccomandazioni favorisce i contagi

Quello che al momento sappiamo è che, con le misure adottate in Italia, si sta facendo ogni sforzo possibile per limitare il numero di nuovi casi giornalieri: obiettivo che consentirebbe di gestire, seppur in estrema emergenza, un flusso di ricoveri accettabile per le forze che possiamo mettere in campo.



Se le contromisure funzionano lo sapremo solo in parte giorno per giorno: forse qualche prima indicazione sarà possibile averla alla fine di questa settimana, ma la vera partita si giocherà probabilmente nei prossimi 10-15 giorni. Ed è una partita che occorre giocare tutti insieme.



L’importanza di rispettare le regole

Non rispettare le raccomandazioni, non ridurre i contatti sociali, non restare a casa se si hanno sintomi riconducibili al coronavirus (tosse, alterazioni della temperatura anche limitate, riniti e così via), non lavarsi spesso le mani, non imparare a starnutire e tossire all'interno del gomito senza spargere l'ormai famoso “droplet” ovvero le goccioline di saliva che ci escono dalla bocca, significa non solo fare un danno a sé stessi, ma all'intera comunità.



E soprattutto significa fare un grande regalo al coronavirus, che i primi studi condivisi sulle principali riviste scientifiche (da Lancet e New England Journal of Medicine) descrivono come “bisognoso” di contatti molto ravvicinati per potersi trasmettere. Senza “droplet” e strette di mano la vita, per lui, diventa molto difficile. Ed è esattamente quello che vogliamo.



I principali problemi da affrontare stanno proprio qui: nella responsabilità personale. In fondo si tratta di cambiare le nostre abitudini per qualche settimana, di rendere sempre più difficile al virus trovare un nuovo “ospite” al quale passare. In Italia abbiamo virologi, epidemiologi e tanti altri specialisti di livello mondiale: dobbiamo fidarci di chi queste cose le ha studiate e le studia da anni. Il “sentito dire” vale zero.