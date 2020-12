Perché non si vede l'ora di rimettersi in viaggio Un'idea regalo che è anche un progetto e una promessa: per un futuro di vacanze e orizzonti lontani, in tutto il mondo di Paco Guarnaccia

Un mondo di nuovo aperto, sicuro, dove sia possibile viaggiare per piacere, scegliere destinazioni di vacanza senza limiti, tornare a incontrarsi e scambiare esperienze intercontinentali: non è solo un auspicio, ma il dono che tutti vorremmo ricevere per Natale. Ecco allora un'idea-regalo per cominciare a fare il primo passo, mettendo sotto l'albero una promessa di ri-partenza e iniziare da subito il count down per il prossimo viaggio.

Storico marchio di valigeria nato a Parigi nel 1834, Au Départ Paris è stato rilanciato, dopo anni di inattività, durante la Milano Design Week del 2019 con delle installazioni che avevano come protagonisti cinque bauli storici. Riconoscibile dall'iconico Monogram a forma di parallelepipedo, il brand è stato riportato in auge dall'attenta gestione del ceo Gianfranco Maccarrone che ha investito su una strategia di distribuzione selettiva e mirata in alcuni dei flagship store più conosciuti nel mondo.

In Italia, per il periodo natalizio, si aggiunge Pisa Orologeria di via Verri 7 a Milano. Tante le idee e le curiosità legate al mondo dei segnatempo: bauletti porta orologi e watch winder (caricatori per segnatempo automatici), una bag contenente una Playstation 4 e le confezioni di altri giochi classici come il backgammon e gli scacchi (tornati più che mai alla ribalta, dopo l'uscita della serie La Regina degli Scacchi su Netflix).

“Quando partiamo, la nostra attenzione è rivolta a due compagni di avventura: la valigia che custodisce i nostri effetti più cari e l'orologio, le cui lancette ci mostrano quanto manca alla partenza” – spiega ad How To Spend It Chiara Pisa, ad dell'azienda milanese - “Con la nostra collaborazione con Au Départ Paris si incontrano due realtà che da sempre hanno l'arte come principio fondamentale della vita dell'uomo”. Altro punto forte della partnership è la customizzazione dei banconi di vendita nella boutique di via Verri, che utilizza il simbolico Monogram del brand francese, ma la selezione dei prodotti è visibile anche sulla piattaforma Pisa Circle della boutique milanese.