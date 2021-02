Perché non tutti gli errori vengono per nuocere: il cambiamento passa anche dagli sbagli In società di stampo individualistico il peso di un errore può essere maggiore rispetto a quello dello stesso errore in una società di natura collettivistica nella quale, per esempio, è più probabile che la rete relazionale e parentale sia a disposizione di chi ha commesso l’errore per attenuarne le conseguenze di Vittorio Pelligra

Start up, quando l’errore diventa risorsa

6' di lettura

Ci sono errori che facciamo per paura di fare altri errori. Quando Ziming Xuan, scienziato comportamentale della Boston University e il suo collega Howard Shaffer, psichiatra dell'Harvard Medical School analizzarono il comportamento di una serie di giocatori d’azzardo che avevano dovuto chiudere il loro account online perché avevano perso tutto scoprirono sorprendentemente che la frequenza, l’ammontare e la rischiosità delle scommesse tendevano ad aumentare con l’avvicinarsi del momento della bancarotta.

Il rischio di un circolo vizioso

Maggiori perdite inducevano comportamenti sempre più rischiosi e costosi innescando un pericolosissimo circolo vizioso indotto dal disperato, quanto vano, tentativo di non realizzare le perdite (“How do gamblers end gambling: Longitudinal analysis of internet gambling behaviors prior to account closure due to gambling related problems”. Journal of Gambling Studies 2009, 25, pp. 239–252).

Immaginate di trovarvi di fronte ad una scommessa di questo tipo: «Se esce croce, perdi 100 euro, se esce testa, invece, vinci 150 euro». Accettereste di giocare? Del resto, il valore monetario atteso di questa lotteria è positivo, quindi perché esitare? Eppure, se, psicologicamente, confrontiamo il beneficio di vincere 150 euro con il costo psicologico di perderne 100, nonostante ci sia una uguale probabilità di vincere una somma maggiore di quella che perderesti, la maggior parte di noi si trova a disagio davanti ad una simile opzione e preferisce non accettare la scommessa.

Per la maggior parte di noi, infatti, la paura di perdere 100 euro è decisamente più forte della speranza di guadagnarne 150. Con un’espressione resa nota dal Nobel per l’economia Daniel Kahneman e dal suo collega e amico Amos Tversky, possiamo dire che l’essere umano è tendenzialmente «avverso alle perdite» (loss averse).

In altri termini, il peso psicologico associato alla perdita di una certa somma di denaro è decisamente maggiore - tra una volta e mezza a due volte e mezza - del beneficio psicologico che sperimentiamo a seguito del guadagno della stessa somma.

L’asimmetria tra vincite e perdite

Tra vincite e perdite c’è, in termini di benessere e malessere, una forte asimmetria. Una delle strane implicazioni di questa avversione alle perdite è che, se siamo davanti ad una situazione dove possono esserci sia vincite che perdite, allora l’avversione alla perdita ci indurrà a scelte molto prudenti, ma se, invece, ci troviamo in una situazione dove ci sono solo perdite, sicure o probabili, una perdita sicura rappresenta una prospettiva peggiore di una perdita molto maggiore, ma solo probabile.

L’avversione alla perdita in questo caso ci spinge a rischiare il tutto per tutto. Ecco perché i giocatori sull’orlo della bancarotta preferivano, invece che smettere di giocare e realizzare in quel modo la perdita effettiva, continuare a giocare e a giocare sempre più forte. Un fenomeno noto tra gli addetti ai lavori come “money chasing”, l’inseguimento di una vincita che non arriverà mai e che porterà la vittima sempre più a fondo, fino al tracollo. La paura di metterci davanti all’errore ci induce ad un errore ancora più grande.

Le conseguenze dell’avversione alla perdita

Eppure, l’avversione alla perdita è una strategia cognitiva che si è evoluta per proteggere ed aumentare le nostre probabilità di sopravvivenza. Tenersi lontano dalle minacce è, evolutivamente parlando, più importante che ricercare le migliori opportunità. Questa constatazione è al limite del banale, ma in ambito economico, l'introduzione dell’asimmetria tra guadagni e perdite ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Daniel Kahneman la racconta così: “Il concetto di «avversione alla perdita» è sicuramente il contributo più significativo della psicologia all'economia comportamentale. È strano, perché l’idea che la gente valuti molti risultati come guadagni e perdite e che le perdite appaiano più grandi dei guadagni non stupisce nessuno. Amos [Tversky] ed io spesso dicevamo scherzando che eravamo impegnati nello studio di un argomento di cui le nostre nonne sapevano moltissimo. In realtà, sappiamo più di quanto non sapessero le nostre nonne e rileviamo le conseguenze dell'avversione alla perdita in fenomeni sorprendentemente diversi” (“Pensieri lenti e Veloci”, 2012, Mondadori).

Perché molti servizi ci vengono proposti in modalità gratuita, pensate per esempio allo spazio di memorizzazione dati sul cloud, e poi siamo indotti all'acquisto di una formula “premium” a pagamento? Anche qui gioca un ruolo fondamentale la nostra avversione alla perdita. Dopo aver sperimentato l’utilità di un servizio, smettere di utilizzarlo è molto più doloroso, psicologicamente, del benessere guadagnato originariamente dal suo utilizzo. Ci sono sempre più imprese che costruiscono intorno a tale fenomeno il loro modello di business.