Perché i nostri Leopardi e Montessori sono ancora attuali nell’insegnamento

Quando un visitatore della Biblioteca Leopardiana ha la fortuna di essere accompagnato da Francesco Fabretti, una delle guide, ma anche ricercatore appassionato della Biblioteca, si trova di fronte a un inaspettato racconto, su alcune caratteristiche meno conosciute di Leopardi, come la sua memoria prodigiosa, la probabile lettura fotografica, velocissima, e soprattutto del suo approccio post-gutenberghiano ai libri della biblioteca.

Il racconto appassionato di Francesco, fa immaginare al visitatore il giovane Giacomo mentre studiava nella ricchissima biblioteca del padre Monaldo, quando partiva da un libro e a un certo punto ne apriva un altro perché collegato al concetto che stava approfondendo, poi un altro ancora e un altro ancora. I nativi digitali, quando sentono questo racconto, riconoscono subito la familiarità con il proprio navigare con lo smartphone, con il proprio modo di studiare! È così che capiamo come, nel 1812, a 14 anni, Leopardi aveva catalogato, usato, studiato 12mila libri: lo aveva fatto con questa modalità.

Un’altra caratteristica che rende attuale Leopardi è il tema dell’ipertestualità, che oggi consideriamo un carattere fondante l’informazione nella società digitale. Nell’ottobre del 2012, all’Universitat de Barcellona, è stato organizzato un Convegno internazionale, con studiosi di tutto il mondo, sullo Zibaldone di Leopardi come ipertesto durante il quale è stata condotta una rilettura importante dell’opera: non “un saltare di palo in frasca”, come critici del passato avevano detto, un “simbolo del frammento per eccellenza”, ma un’opera modernissima, attuale perché, come hanno dimostrato molti studiosi, è possibile ricostruire una trama, molteplici percorsi, precise chiavi di lettura di ben definiti fuochi tematici.

Una oscillazione costante, «tra frammento e progetto, fra occasione e costruzione. Un’esitazione, o oscillazione, che è sintomo di un pensiero in movimento, interrogativo, incompiuto, pronto a partire per una nuova avventura esplorativa» come scrive Antonio Prete nel Preludio all’edizione tematica condotta sugli indici leopardiani

dello Zibaldone di Pensieri

a cura di Fabiana Cacciapuoti (1997).

Cacciapuoti, nel suo intervento al Convegno internazionale di Barcellona (2013), descrive così alcune delle caratteristiche di ipertestualità

dello Zibaldone: