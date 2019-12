Perché nel nostro futuro avremo sempre più algoritmi di Davide Possi

(Montri - stock.adobe.com)

2' di lettura

Chi possiede uno smartphone di ultima generazione ha imparato a familiarizzare con il concetto di A.I. cioè di intelligenza artificiale. Un vocabolo altisonante che racchiude un concetto semplice da comprendere, ma difficilissimo da realizzare perché basato su calcoli matematici precisi in grado di generare risposte comprensibili. Tutti siamo ormai abituati a scrivere sulla tastiera virtuale del nostro “telefonino” ma forse non tutti sanno che la capacità di prevedere ciò che vogliamo scrivere è legata alla elaborazione di un algoritmo in grado di autoapprendere le nostre abitudini al punto da intuire già alla prima lettera il senso di ciò che vogliamo dire.

Ma se diamo lo smartphone ad un nostro amico si troverà immediatamente in difficoltà perché i vocaboli che ciascuno utilizza abitualmente sono differenti sia per il contesto in cui li caliamo, che per il significato che siamo abituati ad attribuire loro.

Bene, da qui è tutta discesa!

Se ci risulta facile accettare che un processore apparentemente semplice come quello del nostro smartphone sia in grado di effettuare una chiamata, scrivere un messaggio o segnare un appuntamento in calendario riconoscendo la nostra voce, ci risulterà possibile comprendere come nel futuro sarà possibile interagire in maniera sempre più completa ed affidabile con macchine in grado di eseguire gli ordini che impartiamo loro.

Pensiamo a Google Assistant, Alexa, a Siri e a tutti i dispositivi coi quali stiamo iniziando in questi periodi ad interagire per gestire le funzioni di altri apparati, ad esempio, nel mondo della domotica.