Perché occorre incentivare l’ingresso di risparmi privati nel sistema industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’imprenditoria italiana possiede una sua specificità che rende il Paese ricchissimo in numero e qualità di aziende. Imprese che in moltissimi casi sono leader mondiali delle proprie categorie e investono più dei concorrenti in ricerca e sviluppo. Sono molte decine di migliaia di realtà guidate da un imprenditore esperto di prodotto e appassionato di ricerca e sviluppo. Un imprenditore che è riuscito ad affermarsi nonostante le tante difficoltà poste dal sistema Italia e anzi, proprio per questo ancora più resiliente e capace di conquistare i mercati mondiali.

I settori in cui queste imprese operano sono molto diversificati e spaziano dall’alta tecnologia alla meccanica, dalla farmaceutica all’alimentare passando per il lusso, l’arredo, la moda, il design, i sistemi d’arma, l’aeronautica, la cantieristica e via enumerando. Tutti eccellenti, tutti mondiali, tutti che utilizzano le medesime leve strategiche per competere. Da uno studio condotto da GEA consulenti di direzione, con «Harvard Business Review Italia» e Arcafondi Sgr, su un gruppo di diecimila aziende – e pubblicato nel libro Campioni d’Italia edito da Mind edizioni – si ritrovano delle caratteristiche costanti tra le leve strategiche

dei campioni. Queste sono nell’ordine:

Loading...

1 Imprenditore al timone e/o forte stile imprenditoriale, accountability e concretezza del management (“hands-on value driven”; “Bias for action”);

2 Investimenti in Ricerca & sviluppo e innovazione (% ricavi e assoluti), ad esempio, numero nuovi prodotti lanciati e/o brevetti registrati

negli ultimi 5 e 10 anni;

3 Percentuale del fatturato in Italia e all’estero e orientamento ad un forte presidio, o meno, dei mercati esteri (non solo puro export) – Peso, focus e presenza strutturata in alcuni mercati rilevanti;