Perché oro e bond a tassi negativi si muovono in tandem

Anche l’oro è storicamente un porto sicuro gettonato dagli investitori nelle fasi di elevata incertezza e questa comune appartenenza alla categoria dei ”beni rifugio” spiega perché si è mosso in tandem con i bond a tassi negativi. Tra le due classi di investimento tuttavia sussiste una differenza di non poco conto: l’oro, a differenza dei bond, non dà rendimento il che, in un contesto di mercato in cui chi investe in bond si ritrova spesso a incassare a scadenza meno di quanto investito, lo rende un’alternativa più attraente agli occhi di un investitore poco propenso a rischiare.

È vero che l’assenza di rendimento in questa fase rende l’oro più competitivo dei bond ma non bisogna dimenticare che chi investe in titoli di Stato ha dalla sua parte la garanzia in più del rimborso a scadenza. Un rimborso che, nel caso dei titoli a tassi negativi, comporta una perdita (il rendimento negativo appunto). Ma è anche vero che si tratta di una perdita contenuta che rappresenta in qualche modo uno scotto da pagare per avere il grosso del capitale preservato.

CONSULTA ANCHE: Le quotazioni dell’oro in tempo reale

L’oro, per quanto storicamente considerato “risk-free”, è comunque soggetto alle fluttuazioni del mercato. Che possono essere positive (cosa che in genere accade quando l’economia è in fase di rallentamento) ma anche molto negative come si è visto tra il 2012 e il 2015 quando l’oro è arrivato a registrare ribassi dai massimi ai minimi nell’ordine del 40 per cento. Numeri che bisognerebbe tenere ben presente quando, in relazione all’oro, si parla di investimenti a rischio zero.