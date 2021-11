Perchè i Paesi Emergenti sono di nuovo sotto i riflettori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2021 gli investitori si sono concentrati soprattutto sui mercati dei Paesi sviluppati, tralasciando gli asset dei Paesi emergenti, che negli anni passati avevano regalato performance generose, pur avendo un più elevato livello di rischio. Del resto la poderosa ripresa registrata dalle azioni delle Borse dei Paesi sviluppati ha messo in ombra altre forme di investimento. Nel 2022 il quadro potrebbe cambiare

Le economie dei Paesi Sviluppati potrebbero rallentare

L’anno che verrà è previsto in evoluzione, con la minaccia di un rallentamento dell’economia delle aree sviluppate, nonché la corsa dell’indice dei prezzi che alla fine potrebbe portare le principali banche centrali del mondo a stringere i cordoni della politica monetaria. «Le azioni dei mercati sviluppati hanno riportato performance abbastanza buone, nonostante l’aumento dell’inflazione, perché i tassi di interesse reali quest’anno hanno visto un calo sempre più pronunciato, che li ha portati ai minimi degli ultimi decenni. Gli asset dei mercati emergenti non hanno ancora tratto beneficio da questo contesto», commenta anche Joseph Mouawad, gestore del Carmignac Portfolio Em Debt.

I venti contrari agli Emergenti sembrano allontanarsi

L’esperto punta l’indice su due motivi che hanno zavorrato l’andamento dei prodotti finanziari dei Paesi emergenti: la stretta normativa e creditizia cinese, che ha pesato sulle azioni e sul credito, e l’inasprimento monetario della maggior parte delle banche centrali dell’area emergente, contestuale all’aumento dell’inflazione. «Ma a oggi, questi due venti contrari sono ampiamente superati», aggiunge Mouawad, asserendo inoltre che «guardando al futuro, riteniamo che gli asset dei mercati emergenti trarranno grande beneficio dai tassi d’interesse reali nei Paesi sviluppati, soprattutto nel reddito fisso, dove gli emergenti stanno diventando l’unica opzione di investimento».Goldman Sachs, però, avverte che la performance generale dei Paesi emergenti potrebbe essere abbastanza allineata a quella della Borsa Usa nell’anno venturo. «Ci aspettiamo che nel 2022 l’indice Msci dei Paesi Emergenti consegnerà agli investitori un rendimento attorno all’11%, non molto diverso da quello atteso per l’S&P500 americano, pari al 10%», hanno indicato gli esperti della banca Usa, che però hanno suggerito di fare dei distinguo nell’area. A inizio 2022 potrebbe avvenire un’importante rotazione tra le Borse, tale da favorire la Cina, alcuni Paesi asiatici, il Messico e la Russia.

Il mondo dei bond

Quanto ai bond, Goldman Sachs raccomanda più cautela dei Paesi emergenti: i rendimenti, in genere più elevati, potrebbero subire la concorrenza di quelli dei Paesi sviluppati e in particolare di quelli americani. In ogni caso, ricorda Goldman, diversi Paesi emergenti hanno già alzato i tassi di interesse e potrebbero continuare a farlo anche nel 2022, offrendo interessanti opportunità di investimento. Tornando a alle azioni, Goldman Sachs suggerisce di sovrappesare le azioni cinesi alla luce delle valutazioni non costose (da inizio anno la Borsa cinese ha perso circa il 14%) e delle prospettive di ripresa dell’economia cinese. Sono da porre sotto la lente anche le azioni dell’area asiatica, visto che potrebbero beneficiare della graduale uscita dalla pandemia. Secondo Goldman, in particolare, sono da sovrappesare i titoli quotati in Indonesia e a Singapore. La banca d’affari consiglia più cautela verso la Thailandia e di essere poco esposti verso l’India, considerando i guadagni registrati dal mercato indiano nel 2021, attorno al 31%. In pratica i fondamentali delle aziende indiane sono attraenti, ma già correttamente valutati. La Corea, inoltre, potrebbe rivelarsi rischiosa essendo legata a doppio filo con l’economia globale e con il settore dei semiconduttori. Messico e Russia dispongono di azioni con prospettive di crescita e prezzi tutto sommato contenuti. Sono inoltre Paesi abbastanza protetti dalle fluttuazioni del dollaro. Anche l’Egitto potrebbe rivelarsi una sorpresa, ma nel caso in cui riprendessero i flussi turistici. Tra i comparti Goldman consiglia di guardare a quello delle banche, dell’energia, della tecnologia e delle auto, mentre suggerisce di sottopesare i settori immobiliare, delle materie prime nonché dei consumi e quelli più difensivi. La banca d’affari, infine, raccomanda di puntare sui titoli green, visto che il tema della sostenibilità sarà dominante nelle prossime decadi.