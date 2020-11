Perché il passaggio di Piazza Affari sotto Euronext farà da volano alle small cap Per Intermonte in questa fase sono favorite le small cap che non ancora coinvolte nella rotazione settoriale e/ o quelle più esposte alla domanda cinese di Lucilla Incorvati

Ormai è cosa fatta. Borsa Italiana ha detto ufficialmente addio al London Stock Exchange Group (Lseg) dopo che in settimana è arrivato il via libera dall'assemblea straordinaria dei soci di Euronext all'acquisizione di Borsa Italiana per 4,3 miliardi. Come è noto la cessione del Gruppo Borsa Italiana è una condizione per il via libera della Commissione Europea alla proposta di acquisizione di Refinitiv da parte di Lseg. Nasce così la prima Piazza azionaria europea: oltre 1.800 società quotate e 4.400 miliardi di capitalizzazione.

Per Borsa Italiana un ruolo chiave in Euronext

L’operazione Euronext-Borsa Italiana dà vita al principale hub finanziario paneuropeo a supporto della raccolta di capitali per l'imprenditoria italiana facilitandone lo sviluppo in ottica globale ma soprattutto la piazza milanese è destinata ad avere un ruolo chiave . «Con oltre 42 miliardi di euro raccolti nel 2019 a supporto dell'equity financing verrà valorizzata ulteriormente Borsa Italiana che, con 464 milioni di euro in termini di ricavi e 264 milioni euro di EBITDA nel 2019, avrà un ruolo fondamentale nell'operatività, strategia e governance futura in quanto maggior contributore in termini di ricavi per una quota del 34% sul totale dei ricavi dell'intero Euronext nell'ultimo bilancio», sottolinea Anna Lambiase, ceo e fondatore di IrTop Consulting.

Secondo l’esperta, l'integrazione delle due infrastrutture potrà generare sinergie ed effetti positivi sul mercato azionario italiano per tre principali motivi: 1) l'ampliamento del network di investitori istituzionali internazionali che, grazie ad un unico pool di liquidità, potranno investire sulle Pmi quotate di eccellenza esponenti del Made in Italy; 2) Borsa Italiana (circa 370 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a circa il 30% del Pil nazionale) potrà avvantaggiarsi di un forte posizionamento risultante dall'aggregazione che creerà un contesto geografico più attrattivo e diversificato, stimolando l'interesse delle aziende italiane ad operazioni di M&A verso potenziali target a livello europeo; 3) l'integrazione potrà favorire sinergie tra i listini europei valorizzando l'Italia come sistema di Pmi fortemente orientate all'innovazione e accelerando il processo di quotazione.

La nuova Piazza Affari luogo ideale per la raccolta di liquidità

L’operazione in Euronext ha ancora più senso dopo la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea perché i mercati presidiati da Euronext presentano caratteristiche simili al mercato italiano, sicuramente più di quanto non lo fosse quello inglese. «Questa operazione potrebbe avere ricadute favorevoli sulle nostre small cap - sottolinea Massimo Fuggetta, fondatore e Cio di Bayes Investments - grazie alla possibile sinergia tra Euronext Growth, mercato dedicato alla quotazione delle piccole e medie imprese nell'Eurozona e il nostro Aim Italia. Tra i due mercati dovrebbe nascere una preziosa intesa (quando non una vera e propria fusione)».

Secondo l’esperto per le small cap italiane, infatti, la presenza sui mercati non è mai stato il principale problema. «Le società continuano a quotarsi, a un tasso anche più elevato rispetto ad altri Paesi. Quello che manca è la liquidità: gli scambi risultano spesso limitati, anche perché gli investitori domestici non sono focalizzati su questo comparto. Il risultato finale, quindi, è che il prezzo del titolo spesso non rispecchia il reale valore della società, mentre un ampliamento del bacino di utenza potrebbe certamente favorire un'inversione di tendenza». «Il nostro Paese potrebbe sfruttare le pratiche più virtuose già messe in atto dai principali Paesi europei, come per esempio la Francia, - aggiunge Fuggetta - dove esistono molti fondi che investono sulle small cap domestiche, laddove in Italia se ne contano ancora molto pochi».