Perché il Pd ha deciso di puntare tutto sul ministero dell’Economia

GUARDA IL VIDEO - Swg, Lega in calo, ma ampiamente prima. Testa a testa M5S e Pd

Una scelta che rappresenta un azzardo e una scommessa. Un azzardo perché stavolta non ci saranno alibi. Non si potrà imputare al tecnico di turno la responsabilità delle misure che il Governo assumerà. La decisione sarà politica e ricadrà sulle spalle del M5s e soprattutto del Pd che ha deciso di puntare sulla guida dell’Economia e che probabilmente indicherà il nome anche del prossimo commissario italiano a Bruxelles. La partita è appena cominciata ma già nelle prossime settimane ne capiremo l'esito.

GUARDA IL VIDEO - Politica e satira: la crisi vista dal web

La scommessa è che il Governo italiano sia messo in condizione di rilanciare una politica di sviluppo, a partire dagli investimenti, anche attraverso un rapporto non più conflittuale con la Ue. I presupposti ci sono. La recessione che incombe sulla Germania e le difficoltà presenti anche in Francia impongono un cambio di passo a Bruxelles di cui l’Italia potrebbe beneficiare. Se così fosse, a intestarsene il merito sarebbero anzitutto il Pd e Conte. Ma ci sono tanti (troppi?). Il rischio, tutt’altro che remoto, è che alla fine si decida di tirare avanti, di vivacchiare prima di essere travolti. Non sarebbe la prima volta.