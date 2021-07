Perché (per ora) Wall Street non ha paura del balzo dell’inflazione al 5,4%

3' di lettura

I mercati sono stati colti alla sprovvista dal dato sull’inflazione (ben oltre le attese) negli Stati Uniti a giugno (comunicata il 13 luglio). Ma la reazione a caldo è stata tiepida per Sp500 e Dow Jones (poco mossi) mentre il tecnologico Nasdaq è andato addirittura ad esplorare per la prima volta nella storia il territorio oltre i 15.000 punti.

La liquidità in circolazione è talmente abbondante che anche notizie sulla carta preoccupanti per il mercato azionario (un aumento dell’inflazione di solito...