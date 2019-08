Perché la politica deve recuperare il dialogo sociale

Nei momenti di transizione, come quello attuale, è bene che si crei un clima contributivo, poiché è compito di tutti attivarsi, partecipando e condividendo proposte utili: la capacità di un Paese di saper affrontare le sue crisi politiche passa, infatti, dal ruolo attivo giocato dalla società. Osservando ciò che accade in questa fase politica in Italia il problema però sembra essere opposto: non sono tanto le proposte e la vitalità di una società a mancare, quanto l'apertura e la disponibilità della politica ad includere e fertilizzare ciò che dal basso emerge. Manifesti, appelli, proposte, eventi, pratiche d'innovazione sociale sembrano rimbalzare contro un muro di gomma fatto di conversazioni che appassionano solo gli addetti ai lavori ed i divoratori seriali di polemiche e social network. Sempre più assorbiti e sempre più inerti, osserviamo un dibattito politico che più che stimolare partecipazione e dialogo spesso tende a svuotare le parole dal loro significato, riducendo così la responsabilità dei cittadini (si pensi al tema del lavoro spesso ricondotto ad una questione di mero reddito).



Per uscire dal torpore e rompere questa coltre di “apatia” della ragione, serve uno scatto in avanti, un atto di coraggio.

Appare infatti chiaro a molti (anche se solo in pochi sono disposti a dirlo pubblicamente) che la politica ridotta ad esercizio tattico e dentro una prospettiva di breve periodo stia producendo risultati distruttivi tanto sulla fiducia delle persone quanto sulle loro “tasche”. Sono in molti quelli che fingono di essere soddisfatti rispetto a quello che succede, sopportando in silenzio. Pensare che la vita politica e democratica si riduca al solo esercizio del voto è una distorsione di cui dobbiamo essere consapevoli: non possiamo rinunciare alla responsabilità personale poiché l'inizio del cambiamento coincide con la presa di coscienza che la persona debba essere protagonista della realtà e non svolgere un semplice ruolo da spettatore. Vàclav Havel nel suo libro “Il potere dei senza potere” (1979) descrive questa imprescindibile iniziativa personale, raccontando il gesto di quell'ortolano (prototipo del dissidente) che durante il regime comunista si rifiutava di esporre il cartello propagandistico che gli veniva consegnato insieme alla frutta: “la ribellione” diceva “è un tentativo di vita nella verità, che non ha solo una dimensione esistenziale (restituire l'uomo a se stesso), noetica (rivela la realtà com'è), ma ha anche una evidente dimensione politica”.



Il richiamo di V. Havel oggi appare quanto mai attuale poiché vitale risulta interrogarsi e riappropriarsi “del potere delle proprie decisioni”, partecipando attivamente ad un'azione comune dove in gioco non c'è solo l'interesse generale ma innanzitutto l'identità, spesso sopita, della persona. Il drammaturgo, e successivamente Presidente della Repubblica Ceca, chiamava “polis parallela” quelle “minoranze profetiche” che nascevano dal basso e che altro non erano che un potenziamento della società, dei corpi intermedi e di tutte quelle forme “terze”, capaci di dilatare lo spazio di libertà e della “civitas”. La vita democratica non riguarda solo le procedure ma la definizione di uno spazio aperto che non può fare a meno di legami sociali, di cittadinanza attiva, di imprenditorialità sociale e di mutualismo. Aprire una nuova fase nel Paese implica un impegno politico capace di alimentare e sostenere l'entusiasmo per un'azione comune e per la creazione di luoghi ed economie dove la persona possa costruire progetti all'altezza dei propri desideri (14 miliardi di euro all'anno è il costo della “fuga dei cervelli” in Italia). La società non è l'oggetto della politica, è piuttosto il fine che la politica, col suo organo principale che è lo Stato, deve servire.



La politica come dispositivo per generare “futuro buono” deve però misurarsi con i significati che si generano attraverso la propria azione. In altri termini, occorre recuperare il significato della parola “consenso” scardinando quel riduzionismo che oggi spesso condiziona e depotenzia il valore dell'agire politico. Il consenso politico, fuori dalla cabina elettorale, non può ridursi ad un vago “appeal” e ad una “percezione positiva” che i sondaggi certificano, ma deve tendere alla “condivisione del significato” (con-senso) di ciò che si propone. C'è una forte domanda di politica che ascolta, che non va a caccia di “audience” ma di conversazioni. In altri termini, la politica ha bisogno di rigenerare la qualità del legame sociale (relazione) con la società per riuscire poi a condividere e co-produrre significati. L'azione che cerca il consenso rinunciando a generare senso, produce incertezza e “retrotopia” (Z. Bauman), ossia la percezione che il meglio sia alle nostre spalle.



Occorre perciò fare uno sforzo collettivo invitando la politica a non farsi guidare dal corto-termismo e dal paternalismo, stimolandola a riconnettersi con l'esperienza reale che giovani, famiglie, imprese e cittadini stanno facendo. La competitività e l'innovazione richiedono un radicale investimento sulle aspirazioni delle nuove generazioni e la partecipazione della società che si organizza. Va aperta perciò una nuova stagione politica capace di far emergere le innumerevoli risorse tacite e latenti presenti e restituendo in maniera radicale la primazia alle scelte, alle persone ed alle istituzioni che, invece di consumare, costruiscono fiducia.

Paolo Venturi, Direttore AICCON – Università di Bologna

