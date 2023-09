Perché il premio al merito è un incentivo?

Ma questa posizione radicale non impedisce a Sidgwick di considerare comunque la necessità politica e sociale di ricompensare i buoni risultati e di punire le cattive azioni. Ricompensare e punire come, però? Quale dev'essere il “giusto valore” di tali ricompense o delle punizioni? Saremmo tentati di assimilare il valore del servizio al suo prezzo, afferma il filosofo, e quindi assoggettarlo alle variazioni tipiche dei mercati competitivi. Nessuno quindi, per esempio, potrebbe considerare ingiusta una ricompensa inferiore rispetto ad un'altra associata allo stesso servizio ma in circostanze e condizioni di mercato differenti. Siccome «questo, che possiamo chiamare l'Ideale Individualistico – continua Sidgwick - è quello al quale le moderne comunità civilizzate tendevano ad avvicinarsi (…) è quindi molto importante capire se esso soddisfa pienamente le esigenze della moralità». L'analisi di Sidgwick procede dimostrando come per ragioni varie l'utilità sociale di un certo servizio può differire anche considerevolmente dal suo prezzo di mercato: ragioni legate ad asimmetrie informative, per usare una terminologia moderna, o ancora perché abbiamo a che fare con beni pubblici a cui è impossibile attribuire un prezzo definito; qui Sidgwick fa l'esempio delle scoperte scientifiche. Passa poi a considerare variazioni indotte del prezzo legate all'esercizio del potere di mercato da parte di monopolisti o a shock esogeni dovuti a crisi o emergenze. «Se dovessi vedere Creso in procinto di annegare, quanto sarei meritevole se decidessi di salvarlo ma a prezzo di metà della sua intera ricchezza?», chiede il filosofo. Forse metà dell'intera ricchezza di Creso rappresenterebbe una ricompensa eccessiva per il merito dell'azione compiuta. In conclusione, sembra difficile poter ammettere che il valore del merito vari in relazione al gioco della domanda e dell'offerta.

«Non sembra possibile che il merito sociale di un individuo possa propriamente essere diminuito semplicemente dall'aumento del numero o dalla volontà di altri di rendere gli stessi servizi (…) difficilmente sembra possibile che il valore sociale del servizio di un uomo sia accresciuto dal fatto che il suo servizio è reso a coloro che possono pagare generosamente». Se la dinamica di mercato non è adatta a ricompensare il merito dovremmo allora far riferimento ad altre misure? Il valore intrinseco del servizio così come valutato da “giudici competenti”, forse? - ipotizza Sidgwick - magari commisurando tale valore alla felicità sociale prodotta? Ma anche questa strada viene scartata per le evidenti difficoltà che essa presenta. «Per affrontare questi punti in modo soddisfacente – continua il filosofo – dobbiamo adottare una linea di ragionamento completamente diversa: dobbiamo chiederci non quali servizi di un certo tipo abbiano un valore intrinseco, ma quale ricompensa possa incentivarli e se il vantaggio che la società può trarre da tali servizi sia superiore al costo necessario per ricompensarli». Ecco qui l'idea di “quasi-merito” come lo definisce il filosofo di Oxford, David Miller (“Sidgwick and Rawls on distributive justice and desert”, Politics, Philosophy Economics, 20(4), pp. 385–408, 2021). Il premio o la sanzione per le azioni socialmente utili o per quelle dannose non trova fondamento nel merito o nel demerito di chi le compie, ma nella necessità da parte della società intera di promuovere e favorire le prime e di scoraggiare e ridurre le seconde.

Premi e sanzioni non dovrebbero essere, dunque, tanto legate allo sforzo individuale o alla colpa, quanto al ruolo che questi premi e punizioni possono avere nell'incentivare o nello scoraggiare azioni che sono rispettivamente utili o dannose per la società. Dire che qualcuno “merita una punizione” per un atto dannoso significa semplicemente, allora, credere che “il timore della punizione impedisca a lui e agli altri di commettere atti simili in futuro”. Analogamente per le ricompense: “Quando si dice che un uomo merita una ricompensa per qualsiasi servizio reso alla società, il significato è che è opportuno ricompensarlo, in modo che lui e altri possano essere indotti a rendere servizi simili dall'aspettativa di simili servizi”.

In conclusione, vista l'impossibilità di ricompensare le azioni in base al loro “valore intrinseco” dovremmo considerare impraticabile la costruzione di un ordine sociale basato sul merito, e questo nonostante il senso comune continui ad equiparare l'ideale di giustizia proprio alla necessità di premiare il merito. I tentativi “meritocratici” che fanno i genitori coi figli o lo Stato con i suoi servitori o militari – continua Sidgwick - non fanno altro che mostrare “quanto rozzi e imperfetti siano i criteri utilizzati nel decidere i valori in campo”. Sarà, dunque, l'adempimento dei contratti e il rispetto delle aspettative legittime (un tema che ritroveremo anche in Rawls), a definire se non l'ideale, almeno la possibilità concreta di una società giusta dove l'equità distributiva potrà scaturire dalla contrattazione libera tra le parti.

