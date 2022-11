Perché pretendere di dare consigli alla Bce non è una buona idea

Più in generale, per chi ora governa sarebbe utile riflettere su come meglio impostare il dialogo con l’Europa. Nella sostanza, ma anche nel tono e nella scelta dei temi che possono risultare più fruttuosi.

In testa alla lista vi è naturalmente il Pnrr. In campagna elettorale si è parlato di richieste di modifica. Modifiche al margine non sono escluse, ma non è questo il punto centrale. Quello che conta ora è la puntuale attuazione del piano da parte dell’Italia. I dati segnalano che la fase preparatoria è stata condotta con successo, ma – come spesso accade in Italia – si rischia di fallire, nella “messa a terra”, cioè nell’esecuzione dei progetti e nella capacità di spendere rapidamente ed efficacemente i fondi. È lì che il Paese deve dare prova di essere cambiato. Inutile, anzi controproducente, cominciare a parlare ora di nuove forme di indebitamento europeo, magari per sostegni in campo energetico o per altro, se i programmi esistenti non procedono nel migliore dei modi.

Il secondo punto, più delicato, riguarda il cosiddetto “fondo salva Stati”: il famigerato (secondo alcuni) Mes. Quello che la classe politica ancora non ha capito, compresa gran parte di quella ora all’opposizione, è che il Mes può essere un’opportunità per il Paese. Riprendere il dialogo, con la prospettiva di ratificarne la riforma e ottenere una certificazione della sostenibilità del debito italiano e delle relative politiche, metterebbe il Paese stabilmente al riparo da rischi finanziari. Rischi che per il momento sembrano non vedersi (lo spread scende, pur rimanendo altissimo), ma sono sempre dietro la porta.

Quanto a dar consigli alla banca centrale, in poche e povere parole: meglio lasciar stare. Come ampiamente sperimentato in passato, è più probabile che i banchieri centrali aiutino i governi se tale aiuto non viene richiesto esplicitamente, soprattutto in forma di critica. Magari non sarà giusto, ma è così.