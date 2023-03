Perché quella di Svb non è una crisi da sottovalutare

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una crisi da non sottovalutare, quella della Silicon Valley Bank, nonostante il pronto intervento, con corredo di dichiarazioni rassicuranti, delle autorità americane, per almeno due motivi. Primo: si è capito che il meccanismo finanziario di trasmissione della politica monetaria oggi è non meno importante di quello reale. Fino a pochi giorni fa, si pensava che siccome l'economia andava bene, le banche centrali potessero proseguire con aumenti dei tassi di interesse dell'ordine di 50 punti base...