Perchè le quotazioni di Borsa delle banche italiane non riflettono i loro progressi

Alcuni studi recenti hanno alimentato il dibattito sui valori assoluti e relativi, cioè comparati con la situazione di altri Paesi, delle banche italiane commerciali, espressi dal mercato azionario. Il rapporto fra il prezzo e i mezzi propri di tali nostre banche quotate in Borsa è infatti pari a circa 0,50, che si confronta con una media europea di circa lo 0,80.

La principale motivazione che si adduce per spiegare tale divario è quella della maggiore rischiosità delle banche italiane e, in particolare, della presenza nel loro attivo di bilancio di un ingente ammontare di non performing loan, o Npl e di unlikely to pay, o Utp, peraltro ridottosi di circa i 2/3 negli ultimi sette anni.

Così che, anche ipotizzando per assurdo la loro totale trasformazione in perdite, ciò non dovrebbe tuttavia giustificare i bassissimi prezzi delle azioni delle nostre banche quotate.

Dato che nel portafoglio delle nostre banche tradizionali commerciali, vi è un’ampia presenza di titoli di Stato, si potrebbe pensare che la loro maggiore rischiosità percepita dal mercato sia una diretta conseguenza di un più alto rischio sovrano rispetto a quello delle banche tedesche, francesi e spagnole.

La differenza rispetto a queste ultime è, tuttavia, tale che appare assai difficile ricondurla al fatto appena citato. Bisogna peraltro considerare che nel bilancio delle banche degli altri Paesi europei figurano attività che le nostre banche posseggono in misura assai minore e che di fatto non sono per nulla meno rischiose dei nostri titoli di Stato.