Perché Re Carlo III può diventare il primo il re mondiale della sostenibilità

Parlo a voi oggi con un sentimento di profondo dolore (…)To my darling mama, grazie.Discorso di Re Carlo III, 9 settembre 2022.

Tutte le morti sono improvvise, anche quelle naturali, quelle che ti dovresti aspettare. Per un figlio perdere la madre è un dolore lacerante, anche se sa che è anziana, malata. Interrompere quel legame è quasi inimmaginabile.

Appena scopro che la Regina Elisabetta è deceduta a Balmoral, nel luogo che amava, prendo carta e penna – un'abitudine che abbiamo iniziato a condividere anni fa – e scrivo al Principe Carlo, ora Re Carlo III. Durante la pandemia arrivavano dall'Inghilterra delle meravigliose buste con la ceralacca a cui rispondevo dal lago di Como con il timbro postale italiano. Anche questa volta ho scelto di scrivere una lettera a mano ma non volevo che si trattasse delle classiche, seppur sentite, condoglianze. Gli ho parlato delle mamme, di queste figure universali, che travalicano le frontiere e parlano ai cuori. Mi sono immedesimato nel suo dolore anche perché, come penso succeda a tutti, io vorrei allontanare quell'idea e pensare follemente che a me non succederà mai e che mia madre starà sempre al mio fianco. Poi, come sempre, ho anticipato il testo della lettera via mail al suo staff.

A Buckingham Palace il 9 maggio scorso, in occasione della Sustainable Markets Initiative Dinner.

In questi giorni sto seguendo Re Carlo con affetto, lo osservo, cerco di capire le sue mosse, le sue reazioni. Sicuramente la prima parte della sua vita è stata molto diversa da quella che ha di fronte ora, ma la monarchia è una chiamata, devi rispondere. Sono certo che sarà un buon re ma non posso non notare il dolore, la responsabilità, la fatica, che in questo momento sono superiori alle soddisfazioni che proverà in futuro. Ha 73 anni, ha aspettato per lungo tempo che toccasse a lui, per poi rendersi conto che il dolore per la morte di sua madre ha sovrastato inesorabile il piacere di esser diventato Re.

Conosco il Re Carlo da cinque anni, quando era ancora il Principe del Galles. Tutto è iniziato il 27 giugno 2017. In quel giorno Yoox Net-a-Porter, il gruppo che ho fondato e diretto per 21 anni, apre le porte del nuovo Tech Hub di Londra, nel quartiere di White City: un tempio dell'innovazione dove lavorano oltre 600 ingegneri, scienziati, programmatori di tutte le nazionalità, che si aggiungono ad altrettanti esperti del nostro centro gemello di Bologna, è il primo grande investimento in tecnologia di un'azienda del lusso. Sono gli anni pre-Brexit: molte imprese e banche d'affari stanno pianificando di lasciare la City per paura che la Gran Bretagna abbandoni l'Unione europea. Noi, invece, facciamo il percorso inverso: andiamo con l'intenzione di crescere. Attraverso il British Fashion Council invito il Principe a farci visita, e lui molto gentilmente conferma la sua presenza. Ma oltre ai momenti clou, a volte sono più importanti le alchimie, le coincidenze incrociate che avvengono quasi per caso: a me è capitato tante volte nella vita.