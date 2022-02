Perché la realpolitik non deve prevalere sullo Stato di diritto

Per il Parlamento europeo è giunto allora il tempo di agire senza indugi contro Polonia e Ungheria. La Commissione ritiene, invece, che occorra fissare, anzitutto, delle linee guida comuni che stabiliscano le precise condizioni di applicazione nei confronti di qualunque Stato. Perché no? Ma, può anche darsi che la Commissione preferisca non andare da sola all’attacco per poi essere smentita sul campo, come avvenne nel novembre del 2003, quando il Consiglio sospese sbrigativamente la procedura per deficit eccessivo che quest’ultima aveva coraggiosamente aperto contro Francia e Germania. È comprensibile quindi che la guardiana dei trattati voglia oggi tutelarsi da questi rovesci, lasciando allora la prima parola ai Capi di Stato e di governo, riuniti nel Consiglio europeo.

Lo snodo, da giuridico, si fa qui nuovamente politico. Si sa: anche gli Stati virtuosi, quando si tratta dei loro interessi superiori, possono essere molto sovranisti. Il criterio prevalente, in queste situazioni, è spesso quello del «chi è senza peccato scagli la prima pietra». A complicare ancora di più le cose ci sono poi, a breve scadenza, appuntamenti elettorali importanti. Possiamo ancora aggiungere che Polonia e Ungheria sono gli Stati che hanno il maggior numero di chilometri di frontiera con la Bielorussia e l’Ucraina. Applicare loro, in una fase di così acuta tensione internazionale, questa dura condizionalità potrebbe apparire, agli occhi dell’opinione pubblica europea, particolarmente vessatorio. E allora: primato della realpolitik o fermo rispetto dello Stato di diritto? E poi, di quale Stato di diritto? Quello inteso come «valore-identità» dell’Unione, di cui alle sentenze della Corte, o quello di «principio di diritto» di quest’ultima?

Certo, lo Stato di diritto è uno dei valori fondanti dell’Unione, come d’altronde di ogni altro ordinamento civile. L’Unione, tuttavia, dispone, e non da ieri, anche di un proprio principio, autonomo e distinto da questo valore, cioè lo Stato di diritto dell’Unione. Una nozione giuridica che riunisce in sé i princìpi portanti di detto sistema, quelli cioè del primato e dell’efficacia diretta del suo diritto, che tutti gli Stati membri devono osservare quando agiscono nell’esercizio delle loro prerogative.

Princìpi che hanno fatto dell’Unione europea una vera «comunità di diritto», nella quale, per essi, non ci può essere alcun posto per l’arbitrio degli Stati, neppure nel nome della sovranità nazionale, come anche per un eventuale arbitrio da parte delle istituzioni dell’Unione. Invero, i valori-identità, quali la democrazia, l’uguaglianza o la giustizia, fondano le nostre società civili, quelle nazionali e quella europea e, in quanto tali, non possono essere alla disposizione di nessun potere pubblico. I princìpi generali del diritto, come quelli dello Stato di diritto, di legalità o di non discriminazione, sono invece regole che indirizzano e vincolano l’esercizio di detti poteri e che, come i princìpi europei del primato e dell’efficacia diretta, devono perciò essere da questi osservati (art.51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione).

Pertanto, nel confronto tra l’obbligo dell’Unione di rispettare l’identità nazionale dei Paesi membri, cioè il loro Stato di diritto, e l’obbligo di quest’ultimi di rispettare l’identità dell’Unione, cioè il suo Stato di diritto, è quest’ultimo che, per le sue specifiche caratteristiche sovranazionali, ha la precedenza sugli altri. Prima si esegue e poi si esige.