Perché i rendimenti dei bond stanno scendendo mentre le banche centrali alzano i tassi?

Le banche centrali continuano ad alzare i tassi. Ma gli investitori, anziché vendere le obbligazioni come i manuali insegnano, le stanno comprando. Soprattutto sulle lunghe durate. In settimana il copione è stato evidente un po’ dappertutto e apparentemente paradossale. Il caso più eclatante riguarda il Regno Unito con la Bank of England che ha alzato i tassi di 50 punti base, sorprendendo il mercato che si aspettava una mossa da 25 punti base. Eppure il rendimento dei titoli a 10 anni, i Gilt, è...