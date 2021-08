Perché la riforma fiscale è una occasione unica per ridurre le emissioni

Non toccando verso il basso le imposte nel settore degli autoveicoli per evitare di incentivare l’uso di benzina e diesel e dunque delle fonti fossili di energia, la proposta dell’Ocse dunque finirebbe principalmente per rivolgersi al settore industriale, creando un orizzonte di graduale aumento delle imposte sulle emissioni climalteranti. Resta tecnicamente aperta la questione di come realizzare l’obiettivo: se estendendo il sistema dei certificati verdi a tutti i settori e riducendone progressivamente il volume complessivo a disposizione delle imprese (una riduzione dell’offerta che dovrebbe far salire i prezzi) oppure passando a una vera e propria carbon tax che sostituirebbe i certificati stessi. Nella versione ampia della riforma, i costi per le imprese sarebbero compensati dai benefici sul cuneo fiscale che ridurrebbero il costo del lavoro e favorirebbero l’occupazione. Se parlare di neutralità, considerando effetti diretti e indiretti appare impossibile, sicuramente le due mosse si compenserebbero non aggravando tendenzialmente i costi per il settore industriale.

Una delle novità più interessanti all’orizzonte che potrebbero integrare il percorso con benefici per le imprese innovative è quella dei Carbon price contracts for differences (Ccds). Il meccanismo è semplice. Supponiamo che un’impresa paghi 60 euro per tonnellata di CO2 in termini di certificati verdi. Il suo guadagno netto in caso di adozione di tecniche produttive che consentono la riduzione delle emissioni è dunque 60 euro per tonnellata di CO2 non emessa non dovendo più acquistare i certificati per la tonnellata non più prodotta. Con un Ccd il governo aumenta l’incentivo a innovare (fondandolo però ex post sulla performance e non sulle intenzioni ex ante), garantendo all’azienda un guadagno fisso di 150 euro per tonnellata di CO2 come somma tra mancato pagamento dei certificati verdi e componente cash aggiunta dallo Stato. Il governo in sostanza aggiungerebbe in questo caso al beneficio per l’impresa di 60 euro derivante dal mancato acquisto dei certificati, un premio di 90 euro a tonnellata per l’innovazione che riduce le emissioni, premio che andrebbe a scendere nel caso di graduale aumento della carbon tax (es. sarebbe di 60 euro in caso di carbon tax a 90 euro).

Il sistema dei Ccd creerebbe dunque un doppio incentivo: verso il governo che avrebbe vantaggio a far crescere gradualmente la carbon tax; verso l’azienda come premio rafforzato per la riduzione delle emissioni inquinanti. L’elemento importante del secondo incentivo è che sarebbe commisurato all’effettiva performance in termini di risparmio di emissioni dell’adozione di nuovi processi produttivi più ambientalmente sostenibili.

Non possiamo ignorare che le questioni in discussione comportano e comporteranno forme di ristrutturazione importanti del nostro sistema produttivo. È opinione condivisa oggi, di fronte ai dati incoraggianti sul Pil post pandemia, che provvedimenti come Industry 4.0 hanno avuto un ruolo importante nel favorire l’innovazione tecnologica nel sistema Paese, preparando le condizioni per questo balzo in avanti. Oggi come allora è compito della politica aiutare a tracciare la nuova via che deve, usando gli stessi strumenti, favorire in modo deciso la transizione delle nostre aziende verso processi produttivi compatibili col sentiero della transizione ecologica, anticipando i cambiamenti della regolamentazione che diventeranno via via più severi.

La riforma fiscale è un’occasione fondamentale per il processo di rinnovamento del Paese. Non dimentichiamoci, quando la faremo, che essa può dare un contributo decisivo al successo nella sfida più drammatica che abbiamo di fronte, quella dell’emergenza climatica e del riscaldamento globale.