Perché il ritorno dell’inflazione in Europa non spaventa di Marcello Minenna

(bluedesign - stock.adobe.com)

6' di lettura

Il rischio di inflazione è tornato sullo schermo radar degli operatori e delle autorità anche in Europa, complice il dato di gennaio 2021 per l'area Euro superiore alle attese. Dopo 6 mesi passati in territorio negativo, il tasso di inflazione annuale è salito allo +0,9%, uno 0,4% in più delle aspettative. Le stime per i prossimi mesi sono orientate tutte verso un rafforzamento del trend di rialzo. C'è chi discute apertamente di un “effetto contagio” dagli USA, dove le aspettative di inflazione degli operatori sono in decisa crescita per via dell'imminente stimolo fiscale dell'amministrazione Biden.

I falchi della Banca Centrale Europea (BCE) stanno preparando il terreno per una ripartenza in grande stile del dibattito sull'uscita dallo stimolo monetario pandemico: il presidente della Bundesbank Weidmann si aspetta un tasso di inflazione in Germania mediamente del 3% nel 2021 e ritiene che la BCE dovrà reagire al mutato contesto in senso restrittivo. Secondo Weidmann sono finiti i tempi di un tasso di inflazione persistentemente basso nell'area Euro. Ma c'è da credere in una vera ripartenza dei prezzi?

Loading...

Una fiammata di breve durata: le ragioni

A mio avviso ci sono molti elementi che indicano come il prossimo rialzo dell'inflazione sarà di breve termine e non ci sia un vero effetto di trasmissione in corso dagli USA. Innanzitutto a livello geografico la dinamica dei prezzi nell'Unione Europea (UE) è ovviamente molto differenziata.

UNIONE EUROPEA Loading...

In genere i Paesi dell'UE che non appartengono all'area Euro mostrano un tasso di inflazione mediamente più elevato dello 0,9% (v. Polonia, Ungheria). All'interno dell'unione monetaria i Paesi core dell'Europa centrale viaggiano ad un +1,6% annuo mentre una buona fetta della periferia resta in marcata deflazione; spicca il caso della Grecia che sta sperimentando una caduta dei prezzi ai livelli della crisi del 2015, fenomeno che aggraverà non di poco le dinamiche già pessime del rapporto debito / PIL.

Il valore osservato per l'area Euro è plausibilmente influenzato dalle economie più grandi (Germania, Francia, Italia) che mostrano tutte un tasso di inflazione che gravita nell'intervallo tra lo 0,7% e l'1,6%. Per capire meglio cosa sta succedendo è utile decomporre il tasso di inflazione realizzato (espresso dall'indice HICP Harmonised Index of Consumer Prices – cfr. Figura 2) per categoria di beni.