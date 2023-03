Perché la rivalità tra Stati Uniti e Cina sta ridisegnando gli equilibri mondiali

4' di lettura

La crisi della Silicon Valley Bank, con i suoi effetti di ricomposizione della geografia del sistema bancario euro-americano, segnala ancora una volta il pericolo di una ubriacatura mal governata da finanza iperglobalizzat

Inevitabile l’esplosione di articoli e libri che cercano di scrutare l’orizzonte della ormai matura globalizzazione dei mercati e delle potenze economiche nel mondo.

Dani Rodrik («What’s next for globalization?») in un suo intervento su Project Syndicate traccia un ampio arco storico...