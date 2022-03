Perché sarà difficile avere il rimborso della Rc auto non goduta durante il lockdown

In questi casi, è regola di prudenza appostare in bilancio riserve altrettanto cospicue, che abbasserebbero gli utili dichiarati (con le relative tasse) e creerebbero spazi per alzare (o comunque non ribassare) le tariffe. Ciò dovrebbe anche ostacolare la messa a punto delle iniziative annunciate dal Governo per far restituire le quote di Rc auto non goduta a causa della pandemia.

Certo, se con il passare del tempo i dati reali sui sinistri e sui loro costi dimostrassero che le preoccupazioni delle compagnie sono state eccessive, le riserve e le tariffe andrebbero tagliate. Ma intanto si sarebbe raggiunto il risultato di evitare la restituzione.

Inoltre, qualificati esperti ricordano che di rado ciò accade spontaneamente e che la vigilanza non sempre interviene (la sua priorità è la stabilità del sistema, quindi va bene che le riserve siano sovrastimate). A eccepire qualcosa potrebbe restare solo il Fisco.