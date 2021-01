Perché sarebbe stato meglio consultare la Bce sul cashback L’evasione si può combattere senza ledere le prerogative monetarie di Francoforte di Carlo Garbarino

La lettera con cui la Banca centrale europea ha mosso rilievi critici al governo italiano con riguardo al meccanismo di cashback ha sollevato diverse reazioni. È stato affermato che non si comprende questo intervento dal punto di vista dell’analisi economica visto che il cashback si limita a rendere preferibile uno strumento di pagamento rispetto ad altri e che quindi Francoforte è stata un arbitro “opaco” la cui motivazione in realtà era invitare tutti i governi nazionali a consultare la Bce prima di mettere in atto qualunque provvedimento che tocchi le aree di sua competenza. Questo obbligo di informazione preventiva è del tutto comprensibile, e allora la lettera della Bce offre l’occasione di una riflessione critica in materia di moneta (cioè pagamenti elettronici) e fisco, nel caso si intendesse in futuro in Italia proseguire per la strada del cashless money come modalità privilegiata o addirittura obbligatoria onde verificarne preventivamente la legittimità a livello europeo.

In primo luogo la Bce stabilisce ora un chiaro principio in materia di moneta, e cioè che i gli Stati che adottano l’euro non possono adottare politiche e regolamentazioni monetarie per perseguire altri fini interni. La Bce si è quindi limitata a puntualizzare che il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze con cui si è avviato il cashback deve essere conforme al diritto dell’Ue, nel senso che qualunque disincentivo o limitazione nazionale in via diretta o indiretta ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro. L’impatto concreto è quindi che questo monito è applicabile anche a futuri interventi legislativi che intendano introdurre nell’area euro e in Italia forme di opzione incentivata od obbligo di pagamenti con moneta elettronica.

In secondo luogo la Bce stabilisce un chiaro principio in materia di fisco, andando oltre i temi strettamente monetari. L’attuale cashback non ha specifici fini di controllo fiscale, ma è utile rammentare che in generale incentivi o eventuali obblighi di pagamenti elettronici sono stati, perlomeno in Italia, di recente giustificati da tali fini. Il ragionamento addotto è il seguente: se si incentiva od obbliga gli operatori economici a richiedere pagamenti con moneta elettronica, allora le transazioni divengono “tracciabili” con immediata rilevazione dei ricavi, prevenendo così in radice ogni forma di evasione. Un altro ragionamento che è stato avanzato per giustificare misure di questo tipo è che l’evasione può essere individuata a posteriori, “tracciando” una sorta di “filiera” dell’illegalità quando un soggetto che ha in precedenza posto in essere l’evasione percependo contanti “in nero” è obbligato a spendere in moneta elettronica. In sintesi: se vi è evasione, la stretta può avvenire sulla tracciabilità dei pagamenti elettronici resa possibile dalla tecnologia, tracciabilità impossibile col contante.

In questo contesto appare non appropriato per la Bce richiedere che i governi dimostrino ex ante l’efficacia di siffatti interventi monetari anti-evasione. Il punto sostanziale è però che la Bce , focalizzandosi con la sua lettera sulla ratio fiscale del cashback, ha stigmatizzato interventi monetari nazionali di questo tipo volti ad attuare politiche fiscali, in quanto il monopolio della moneta è a livello Ue, non è nazionale. La Bce ha anche chiarito che comunque siffatti interventi richiedono una comunicazione preventiva, del tutto logica per evitare una frammentazione della sovranità monetaria nell’area euro. Quindi l’esigenza di effettuare controlli fiscali attraverso transazioni monetarie elettroniche è inconciliabile – perlomeno nell’attuale quadro normativo Ue – con la regolamentazione monetaria dell’euro, si pensi a possibili future estensioni in Italia del cashback in più ampie forme incentivate o vincolate di pagamenti elettronici.

L’ente impositore nazionale ha i più ampi poteri di effettuare pervasivi controlli sui contribuenti in quanto continua a detenere la sovranità fiscale, ma non ha il potere di modificare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro e alterare l’equilibrio delle modalità di pagamento, in quanto non detiene più (sic) la sovranità monetaria. Queste due forme di sovranità sono state dissociate a livello Ue nell’area euro, con tutte le note conseguenze. In altri termini: a livello nazionale nell’area euro è possibile effettuare controlli fiscali anche molto stringenti, ma non sotto forma di limitazioni all’uso del contante.