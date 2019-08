Perché serve Una super manovra come nel ’92

Le manovre degli ultimi anni, con in testa quella del governo Lega-M5S, sono state di “quantità” minuscola e di “qualità” pessima.

È evidente infatti che con manovre pari o sotto all’1% del Pil non si va da nessuna parte perché gli effetti sulla crescita non possono che essere modesti ed effimeri. È come sperare di far correre un Tir con il motore di un Fiat 500 prendendo a debito pochi litri di benzina.

Per di più la “qualità” è stata pessima. Si è aumentata la spesa pubblica corrente, si sono aumentate le tasse ai tartassati e si sono ridotti gli investimenti pubblici.

Pertanto, se si vuole sul serio spingere la crescita e l’occupazione in modo strutturale e permanente occorre una “quantità” pari a circa il 4-5% del Pil, cioè 80-100 miliardi di euro. Più o meno come fece il governo Amato nel 1992 a fronte di una gravissima crisi della lira e il governo Prodi nel 1997 per entrare nell’euro. Questa volta si tratterebbe di non uscire dall’euro ed evitare il baratro di un autolesionistico nazionalismo economico, finanziario, valutario con conseguente isolamento europeo e internazionale. Si tratta cioè di rimettere l’Italia al posto che le compete in Europa, senza battere i pugni, ma avendo le carte in regola per proporre e partecipare pienamente ai passi in avanti verso una integrazione “politica” europea. Certo, occorre anche chiamare l’Europa a una seria politica dell’immigrazione, nella consapevolezza però che la vera emergenza italiana non sono più le poche migliaia di disperati che cercano di entrare, ma gli oltre centomila giovani italiani che ogni anno escono ed emigrano all’estero.

È evidente che una manovra di queste dimensioni non può essere fatta in deficit.