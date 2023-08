Perché servono banche redditizie e ben capitalizzate

Il secondo punto di vista è quello del supervisore. Per anni, nello scenario appena descritto, la bassa redditività delle banche europee ha generato grande preoccupazione (una vera e propria supervisory priority). Banche che realizzano utili scarni non sono in grado né di reinvestirli per accrescere il proprio capitale internamente, né di attrarre capitale sui mercati. Ma, attenzione, il capitale è una risorsa preziosa per le banche: è il presupposto della loro capacità di prendere rischi (e dunque di erogare credito), di assorbire perdite inattese, di proteggere i propri depositanti. Banche poco redditizie rischiano la sottocapitalizzazione a danno della stabilità dell’intero sistema. In più, misure “specifiche di un paese” accrescono il rischio politico per le sole banche colpite dalla misura. Questo altera la dinamica competitiva in un mercato che, nelle attese della Bce, dovrebbe essere il meno frammentato possibile.

Il terzo punto di vista è quello delle banche. Se è vero che i tassi di interesse in aumento hanno (finora) prodotto maggiori margini di interesse, le prospettive nel medio-lungo termine appaiono meno rosee. Gli spazi per espandere i margini di redditività si scontrano con un'economia in fase di rallentamento. I costi di raccolta sono destinati a crescere specialmente nel caso di banche che hanno attinto a fonti di finanziamento poco costose prossime alla scadenza (si pensi alle operazioni di tipo “TLTRO” della Bce), che occorrerà sostituire con risorse raccolte a prezzi di mercato. Tassi di interesse e inflazione in aumento si associano anche a una ridotta domanda di credito. La conseguenza potrebbe essere un deterioramento della qualità della clientela bancaria, a cui fare fronte con adeguate rettifiche di valore sui crediti. Aumentare il grado di copertura dei crediti è importante per tenere a bada i non-performing loans, per lungo tempo fattore di fragilità delle banche italiane. Ma ciò richiede banche profittevoli.

Nel contempo, alle banche si chiedono sforzi consistenti per affrontare rischi nuovi come quelli relativi al cambiamento climatico. Le banche sono attori chiave del processo di transizione, ma trasferire le aspettative del supervisore in pratiche operative efficaci richiede tempo e ingenti risorse. Servono quindi banche redditizie e ben capitalizzate.

Redditività e capitale sono concetti intrinsecamente collegati. Per le banche, la sfida è quella di generare profitti stabili e sostenibili nel lungo termine. L’auspicio è che misure destinate a condizionarne redditività e capitale siano ben calibrate, con una visione chiara degli effetti non desiderati assieme a quelli attesi.

Dipartimento Finanza, Università Bocconi