Perché sia mobbing bisogna dimostrare l’intento persecutorio del superiore

(Imagoeconomica)

Perché possa essere riconosciuto il mobbing, come condotta lesiva del datore di lavoro, è necessario che ci siano alcuni elementi. Il primo: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati messi in atto in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, con un intento vessatorio. Inoltre, deve esserci un evento lesivo della salute o della personalità del dipendente. Serve poi un nesso di causa-effetto tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore. Infine, deve essere provato l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio. Questi sono paletti posti costantemente dalla giurisprudenza (si veda, da ultimo, l'ordinanza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 24883 del 4 ottobre 2019).