Perché siamo tutti un po’ “mentalisti”?

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

In economia «ci occupiamo solo del ‘cosa' e del ‘come', e mai del ‘perché'». Così scriveva l'economista inglese Philip Wicksteed nel suo “Common sense of political economy” (1910). L'ambito dei “perché” attiene a ciò che possiamo definire il regno dei significati, del senso delle nostre azioni: direzione, finalità e intenzioni. Mentre questa dimensione dell'intenzionalità è un elemento centrale nella teoria filosofica dell'azione e nelle neuroscienze, nella psicologia sperimentale e dello sviluppo, lo studio delle scelte economiche, invece, sembra poterne prescindere, limitandosi all'assunzione di comportamento autointeressati – “il principio primo dell'economia” – come lo definì Ysidro Edgeworth, trent'anni prima di Wicksteed.

Eppure quest'ultimo continua nel suo “Common sense” spiegando che concentrarsi esclusivamente sulle “motivazioni economiche” e, quindi, solo sull'autointeresse, rappresenta un'operazione priva di senso. Perché i motivi dell'agire o li si considera tutti o non ne si considera nessuno. Quella di “motivazioni economiche” è, in definitiva, una “falsa categoria”, incompleta e, spesso, fuorviante. Tra i filosofi, il termine “intenzionalità” significa qualcosa di molto specifico, in particolare con quella parola si indica la natura degli stati mentali, desideri, credenze, obiettivi e altre “posizioni proposizionali”.

Loading...

Intenzionalità: un piano e un obiettivo

L'intenzionalità è il modo in cui la nostra mente ci mette in relazione con il mondo esterno. Secondo il filosofo di Stanford Michael Bratman, un'intenzione è un piano d'azione al quale il soggetto sceglie di vincolarsi nel tentativo di perseguire un certo obiettivo. Un'intenzione, quindi, include sia un obiettivo che la via per raggiungerlo. Questa natura composita dell'idea di intenzione è importante per spiegare perché, per esempio, la stessa azione materiale (la via) posta in essere con obiettivi differenti può essere valutata in modi anche molto differenti tra loro.

Si pensi, per considerare un esempio estremo, al diverso significato che hanno per le persone e per la legge, un omicidio premeditato ed uno per legittima difesa. L'azione è la stessa, le conseguenze le medesime, ma l'obiettivo cambia. E queste differenti finalità generano reazioni diverse perché, sebbene persista lo stesso nesso causale tra azione e conseguenze, la stessa azione è mossa da intenzioni diverse. Per questa ragione - come fanno notare gli psicologi Bertram Malle e Joshua Knobe: «Se la consideriamo intenzionale, un'osservazione critica può essere percepita come un insulto; una spallata mentre si cammina sovrappensiero in un corridoio come una provocazione pericolosa; e un certo sorriso come un tentativo di seduzione. Ma se ci appaiono non intenzionali, la stessa osservazione può essere compresa, la stessa collisione può portare a una nuova amicizia e lo stesso sorriso può semplicemente essere preso come un segno di buon umore».

L’intenzione è alla base del giudizio

Quando abbiamo a che fare con gli altri il processo di attribuzione di un'intenzione diventa cruciale perché, solo associando intenzioni al comportamento che osserviamo, saremo in grado di esprimere giudizi corretti circa il valore delle loro scelte. Attraverso un ingegnoso esperimento gli economisti Kevin McCabe, Vernon Smith e Michael Lepore mostrano che questo processo di attribuzione delle intenzioni può essere influenzato dal modo in cui le possibili azioni vengono rappresentate. Nel loro studio considerano coppie di partecipanti che interagiscono in una situazione nella quale è possibile ottenere un mutuo vantaggio cooperando, ma solo se una parte è disposta a fidarsi dell'altra e questa seconda sceglie di reciprocare la fiducia ricevuta.