Perché il sistema fiscale globale non funziona come dovrebbe di Alex Cobham

4' di lettura

Mentre è ancora troppo presto per celebrare il grande ritorno del multilateralismo, la vittoria del democratico Joseph Biden annuncia almeno la ripresa dell'impegno degli Stati Uniti nelle istituzioni internazionali. Questa è una buona notizia per la lotta contro il cambiamento climatico e contro la pandemia di Covid-19 – e per altre battaglie future. Anche il commercio mondiale potrebbe beneficiare di un'era meno conflittuale. E il sistema fiscale globale dovrebbe essere la prossima frontiera.

Gli Stati non possono funzionare senza risorse. E se ci fosse ancora bisogno di prove, la crisi sanitaria le ha appena fornite, rivelando crudelmente le conseguenze della mancanza di fondi per la salute e i servizi pubblici, non solo nei Paesi a basso reddito, ma anche in quelli più ricchi. In tutto il mondo, i governi spendono a tutti i costi, nei limiti delle loro possibilità, per proteggere posti di lavoro, imprese, salute e redditi, mentre cercano di finanziare la ripresa economica. Tutto questo ha un costo, ed è tempo che gli Stati attingano ai fondi che gli mancano, ovvero l'evasione fiscale di privati ed imprese multinazionali.

Il mondo perde più di 427 miliardi di dollari all'anno a causa di abusi fiscali, secondo il rapporto “The State of Tax Justice 2020”, lanciato congiuntamente da Tax Justice Network, Public Services International e Global Alliance for Tax Justice. A livello globale, questo rappresenta più di 34 milioni di stipendi annui di infermieri. Per l'Italia, questo rappresenta almeno 9% del budget sanitario del paese e pagherebbe circa 380.000 infermieri ogni anno.

Il sistema fiscale globale non è rotto, è stato programmato per non funzionare. Per decenni, la natura progressista delle norme fiscale internazionale è stata sistematicamente attaccata dai lobbisti delle imprese e dalle élite nazionali incapaci di fornire le risposte necessarie alle sfide della globalizzazione. La pandemia ha evidenziato la gravità e il costo di questo fallimento.

Dal 2013, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è l'arena scelta dal G-20 (le venti maggiori economie del mondo) per la revisione del sistema fiscale per le multinazionali. Consapevole di essere percepita come un “club dei ricchi”, l'OCSE ha cercato di coinvolgere i Paesi in via di sviluppo in un “quadro inclusivo”. Ma mentre, in teoria, i 137 paesi membri e le giurisdizioni hanno ciascuno un posto al tavolo dei negoziati, in pratica, le decisioni vengono prese dai paesi del G7, le sette maggiori potenze mondiali. Non sorprende quindi che i risultati non siano inclusivi.