Perché sospendere i brevetti è una via senza uscita

Gli espropri, l'abolizione, o la sospensione dei brevetti non sono scorciatoie: sono strade senza uscita. Occorre invece lavorare insieme e non contro gli innovatori per aumentare stabilmente la capacità produttiva dei vaccini a livello mondiale. Il Gruppo italiano di AIPPI (Associazione per la protezione della proprietà intellettuale) si schiera dalla parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo la quale la deroga alla proprietà intellettuale non risolverà i problemi, non ci porterà una singola dose, mentre è necessario nel breve e nel medio termine la condivisione dei vaccini, l'export delle dosi che vengono prodotte e l'investimento nell'aumento della produzione. Aippi è pronto a fare la sua parte, mettendo a disposizione delle Autorità le proprie competenze, affinché le decisioni politiche su questo tema decisivo siano assunte sulla base dell'attenta ponderazione di tutti gli aspetti, tecnici e giuridici, coinvolti nella questione. I brevetti svolgono un ruolo decisivo per incentivare l'innovazione, di cui in questo momento c'è più bisogno che mai, anche per fronteggiare le nuove varianti del Covid 19, e per garantire la qualità e la sicurezza dei vaccini, come di ogni altro farmaco. In questo modo si contribuisce anche a raggiungere con più rapidità ed efficacia l'obiettivo di contenere la pandemia. Un obiettivo che è indispensabile e prioritario, e che non deve lasciar fuori l'Africa o le aree più povere dell'Aasia e del Centro e Sud America. Queste aree non possono e non devono essere abbandonate a se stesse, anche perché ciò significherebbe innescare una bomba a orologeria con effetti potenzialmente devastanti per tutto il mondo.

Si deve al sistema dei brevetti se i vaccini ci sono e sono arrivati molto prima, e più numerosi, di quanto si prevedesse. Era un risultato niente affatto scontato, che è stato raggiunto proprio perché i vaccini hanno potuto poggiare su ricerche e brevetti, in gran parte anteriori alla crisi pandemica, rivelatisi utili per questa sfida. Ed è stato proprio l'ambiente competitivo creato dai brevetti, e quindi la possibilità di trarre profitto dalle proprie ricerche, che ha consentito all'industria privata di trasformare a tempi di record le ricerche in prodotti validati e disponibili. E ancora sono sempre i brevetti che consentono di allargare, tramite il licensing,,la base produttiva. Ciò è avvenuto e potrebbe avvenire ancora, come ha mostrato la licenza concessa da Astra Zeneca al principale produttore indiano o quelle che Moderna è già disposta a rilasciare.

Il paradosso è che proprio l'annuncio della possibile sospensione dei brevetti ha già rallentato questo processo. Non si prende infatti in licenza un brevetto se si pensa che lo si potrà avere gratis tra pochi mesi, e non si concedono licenze e soprattutto non si fanno nuove ricerche, senza sapere se gli eventuali risultati saranno o meno ricompensati. Sono perciò i brevetti che possono consentire di rendere più rapida la diffusione dei vaccini, il che richiede proprio di ricorrere a strumenti di mercato, non a espropri.

I diritti della proprietà intellettuale, e in particolare i brevetti, servono a tre cose importantissime. Servono a ricompensare gli innovatori che si assumono i rischi del successo o dell'insuccesso delle loro ricerche e degli investimenti. Inoltre i brevetti servono a rendere negoziabili questi risultati attraverso la concessione di licenze o la loro cessione. Infine i brevetti servono a mettere in circolo le nuove conoscenze sulla base delle quali le invenzioni sono realizzate e possono essere attuate. Il Gruppo italiano di Aippi dunque rivolge un appello alle Autorità a tenere presenti tutti i gravi rischi che potrebbero derivare dalla sospensione o dall'abolizione dei brevetti: rischi per la ricerca, per l'innovazione, per gli stessi vaccini, per la salute dei cittadini.



Presidente di Aippi, Associazione Protezione Proprietà Intellettuale

