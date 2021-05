Perché sostituire Facebook con un'altra piattaforma è impossibile. Anche per Trump

Il rischio oblio

L'altro aspetto chiave di questa storia riguarda la politica. Per Trump (ma sarebbe stato così un po' per chiunque), il ban degli account Facebook, Instagram e Twitter – seguiti quotidianamente da decine di milioni di persone – sta avendo un impatto dirompente dal punto di vista politico. Perché questo silenzio social, oggi, trasuda un rischio oblio elevatissimo. Soprattutto per uno come l'ex presidente degli Stati Uniti, che ha fatto della comunicazione sui social il grimaldello del suo successo elettorale. La comunicazione online è fatta di contenuti ma anche di costanza.

È un motore potenzialmente dirompente che va alimentato giorno dopo giorno. E ce ne stiamo rendendo conto anche in Italia, dove l'ex premier Giuseppe Conte – da qualche settimana – è tornato prepotentemente sui social per tenere accesa la fiamma del suo consenso, dopo aver intuito, probabilmente, che un silenzio prolungato sui social rischierebbe di risucchiarlo nel dimenticatoio. Comunicare sui social è una sfida quotidiana ad algoritmi che ragionano in termini di engagement, e vanno nutriti. Ma è anche un'immersione sempre più fedele nella vita reale. E sparire da questo scenario, che poi significa sparire dalle timeline di milioni di persone che quotidianamente si cibano di informazioni sulle piattaforme, nasconde il rischio concreto dell'oblio. Un rischio che Trump sta cercando di mitigare col lancio di una sua piattaforma. Ma se i risultati sono quelli emersi in queste ore, la strada è ancora lunghissima. E anche molto incerta.