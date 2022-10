Perché i summit Sco (con Putin e Xi) sono così importanti anche per noi

La Sco è isolata o integrata a livello internazionale?

La Shanghai Cooperation Organisation ha stabilito relazioni diplomatiche ufficiali tra l’altro con l’Onu (nel 2004), con il Commonwealth (nel 2005) e con l’Association of Southeast Asian Nations (l’Asean, nel 2006).

Quali sono gli obiettivi della Sco?

Come ha dichiarato a suo tempo l’ex segretario generale Rashid Alimov, la Sco è stata istituita come associazione multilaterale per assicurare sicurezza e stabilità nella vasta regione eurasiatica, unire le forze per affrontare sfide e pericoli, promuovere il commercio e la cooperazione umanitaria e culturale.

Ogni quanto tempo si tengono i summit della Sco?

Ogni anno. L’ultimo summit si è tenuto di recente a Samarcanda, in Uzbekistan, e ha rappresentato un'importante cartina di tornasole per cercare di capire in che misura Xi Jinping appoggi la guerra in Ucraina, che ha isolato la Russia dal mondo occidentale.

Al di là delle apparenze e dei protocolli ufficiali, su questo delicato punto le analisi di esperti e politologi sono state discordanti. Anche se in molti hanno sottolineato la presa di distanza di Xi Jinping dalla politica estera voluta da Putin, con Pechino che moltiplica gli appelli al dialogo tra Kiev e Mosca.

Cosa avviene ai summit della Sco?

Le attività si concentrano su sicurezza, cooperazione militare ed economica.