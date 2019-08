Perché il taglio dei parlamentari ha effetti sul modello di democrazia La diminuzione di più di un terzo di deputati e senatori porterebbe un risparmio pari solo allo 0,007 % della spesa pubblica. La vera conseguenza potrebbe essere quella di tornare a un proporzionale puro di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

La riforma costituzionale che prevede il cosiddetto “taglio del numero dei parlamentari”, cioè la diminuzione di più di un terzo di deputati e senatori, sembra lo scoglio su cui rischia di arenarsi l’ipotesi di un nuovo governo che unisca Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. I primi paiono porre la modifica come condizione per qualsiasi alleanza. I secondi non la ritengono una priorità e anzi sono tendenzialmente contrari ad essa.



Ora, la drastica riduzione dei parlamentari che cosa comporta e come incide sul funzionamento della nostra democrazia? Certo non consente un risparmio decisivo per le casse del Paese. Secondo l’Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli, si sostanzierebbe in 57 milioni di euro all’anno, pari allo 0,007 % della spesa pubblica. Una bella somma in sé considerata ma tutto sommato irrisoria se paragonata al bilancio dello Stato. Il principale argomento con cui la riforma viene presentata non si rivela, dunque, particolarmente convincente.



A livello simbolico, poi, l’eliminazione di 230 deputati e 115 senatori manda un segnale preciso circa la scarsa considerazione di cui godono gli “onorevoli” e, con essi, le aule che occupano. In un periodo nel quale le scelte politiche vengono adottate sempre più spesso al di fuori delle sedi istituzionali, non ci pare un dato incoraggiante.



Ma l’esito più importante, anche se forse meno immediato, di tale riforma sarebbe un altro. Come noto, il nostro sistema elettorale è una combinazione di proporzionale e maggioritario. In particolare, al Senato - ove i seggi sono attribuiti esclusivamente su base regionale - la diminuzione dei parlamentari comporterebbe una più esigua rappresentanza dei partiti minori, specie nelle regioni meno popolose alle quali sarebbero garantiti non più sette ma solo tre senatori (Molise e Valle d’Aosta continuerebbero ad averne rispettivamente due e uno). In tali regioni, sarebbero eletti soltanto i rappresentanti dei partiti più votati, con un evidente sacrificio delle minoranze.



