Perché il taglio dei parlamentari peggiora l’efficienza delle Camere Se i nostri Soloni intendono ripristinare integralmente la proporzionale di una volta, con le liste bloccate non avremo rappresentanti del popolo ma fortunati cocchi di mamma nominati dai capataz di partito di Paolo Armaroli

Prima di Ferragosto Matteo Salvini aveva proposto un do ut des a Luigi Di Maio: l’immediata approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale che riduce da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori elettivi, che è all’esame della Camera dei deputati, e poi lo scioglimento dei due rami del Parlamento.

Mentre lo scioglimento è una prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, e Salvini non è legittimato a mettervi bocca, attorno a Ferragosto l’assemblea di Montecitorio ben poteva dare disco verde a un provvedimento che per diventare legge attendeva solo il suo imprimatur.

Ma il presidente della Camera Roberto Fico ha calendarizzato il disegno di legge per il 22 agosto. Due giorni dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, che si sono concluse con le sue dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

Come si spiega il comportamento di Fico, visto e considerato che con la crisi di governo si interrompono i lavori delle Camere? A pensar male si fa peccato ma s’indovina, come sosteneva Giulio Andreotti. Se Di Maio non vede l’ora di ridurre il numero dei parlamentari, il Pd durante l’esame parlamentare del provvedimento ha già detto per tre volte no. Perché sono stati respinti tutti i suoi emendamenti volti ad allargare il quadro legislativo. E allora può venire il sospetto che fossero già in corso contatti tra Pd e Cinque stelle.

Sulla riforma in questione si registra ora un confronto tra Di Maio e Zingaretti. Quest’ultimo non dice no. Purché prima si modifichino i regolamenti parlamentari in modo da facilitare la costituzione dei gruppi minori. E poi si vari una legge elettorale che elimini i collegi uninominali, dove la Lega farebbe man bassa, in modo da divenire proporzionale integrale. Solo allora, secondo il segretario del Pd, si potrà procedere alla riduzione del numero dei parlamentari. Ma è pensabile che nel frattempo questa riforma costituzionale – per dirla con Benedetto Croce – resti appesa a mezz’aria come un caciocavallo nella commissione Affari costituzionali di Montecitorio? E poi tra le tante voci che circolano nel Pd c’è anche quella che vedrebbe di buon occhio un referendum confermativo. Magari con la speranza di mandare tutto a monte.