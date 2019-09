Perché Talent Garden ha aperto uno spazio dedicato a foodtech e sostenibilità? di L.Tre.

La notizia è di oggi: Talent Garden ha inaugurato questa mattina il Campus di Milano Isola, il primo spazio dedicato al foodtech e alla sostenibilità. Questa operazione della più grande piattaforma italiana attiva in Europa nella formazione (e networking) per l’innovazione digitale non è indirizzata solo alle startup.

«Questa volta la missione è quella di connettere un settore tradizionale e strategico come il food con le tecnologie e gli innovatori per portare il cibo italiano in Europa», spiega Lorenzo Maternini , vice Presidente & Country Manager Italy Talent Garden. In altre parole, si tratta di creare un luogo di incontro in grado di portare non solo le realtà più grandi ma anche quelle più tradizionali ad affacciarsi sull’ecosistema europa delle tecnologie legate al cibo.

ASCOLTA IL PODCAST: Davide Dattoli e il suo Talent Garden

Sono anni che si parla di portare non solo le startup ma il digitale in questo settore strategico. Finora però molto spesso le iniziative ci concentravano su operazioni di marketing e di e-commerce. Questo centro vuole invece essere più ambizioso.

I nomi aiutano a capire meglio dove vogliano andare l’azienda partecipata da Tamburi Investments Partners, tra i maggiori family office italiani e investitori istituzionali. Dentro all’iniziativa troviamo le partnership con Accenture, Blu1877 (Barilla), Eataly, Electrolux, Future Food Institute, Gambero Rosso, Lavazza, Unilever e VarGroup. Ci sono quindi partner tecnologici come VarGroup eAccenture, attori dell’indusitra come Barilla e Lavazza e soggetti chiamata da anni a studiare il cibo in tutte le sue forme come il Future Food Insitute. Presenti - ca va sans dire - oltre 30 startup foodtech che potranno interagire con le Corporate e con la community internazionale di Talent Garden