Perché tassi bassi e volatilità spingeranno gli utili degli asset manager nel 2021

1) Proventi netti da interesse. La maggior parte dei player ha anticipato alcune misure per affrontare la pressione sul margine di interesse. Al primo posto c’è l’intento di sfruttare lo strumento TLTRO, un processo nel quale sono coinvolte tutte le società. Tanto che la maggior parte di loro ha anticipato un’accelerazione dei volumi di mutui/prestiti lombard per sostenere il volume di NII (Net Interest income). C’è anche un maggior ricorso ai mutui e ai prestiti lombard per tutti gli operatori con licenza. Qualcuno ricorrerà anche all’impianto Ecobonus, che, pur essendo un prodotto molto incerto, potrebbe rivelarsi uno strumento o un modo per attirare nuovi clienti.

2) Internalizzazione dei margini. È un processo già in corso da anni nel settore e molte società continuano a guardare all’ internalizzazione dei margini come Fineco che sta lavorando all'ottimizzazione dei margini nel valore trasferimento di alcune strategie core da mandati sub-consultivi a consultivi, con un previsto beneficio di circa 35-40 punti base da condividere con i consulenti finanziari; Fineco si avvia, anche ad una revisione del regime di incentivi dei consulenti per favorire i prodotti con un rischio più elevato (vale a dire fondi interni e alcuni prodotti di terzi). Inoltre, l’azienda sta rivedendo i propri certificati, con integrazione della sua offerta (cioè essere emittente, market maker e distributore allo stesso tempo).

3) Parola d’ordine tecnologia. Tutti ci fanno affidamento ma in particolare Banca Generali che ha completato l'integrazione di BG Saxo con il rinnovato home banking, mentre Fineco è vicina a lanciare una nuova versione del suo PowerDesk Piattaforma. Infine, Mediolanum si concentra principalmente sulla sua piattaforma e-Money Flowe, focalizzata sui pagamenti e dedicato ai giovani.

4) Fattore costi. Sulle commissioni di performance un recente documento pubblicato dall'ESMA sta esercitando pressioni sul modo in cui sono calcolate le commissioni di performance. Mediobanca Securities si aspetta che Azimut completi il suo passaggio di calcolo delle commissioni di performance da mensili ad annuali a partire da gennaio 2021. Banca Generali ha anche anticipato un ampio repricing di tutti i suoi servizi di asset management e bancari.

5) Nuove fonti di reddito. Ciascuna società presenta un’ulteriore fonte di ricavi. Per quanto riguarda Mediolanum si registra una crescita quasi a tre cifre dei prodotti Protection. Azimut ha rinnovato la sua offerta di prodotti Life. Banca Generali continua a puntare sul suo “nuovo flusso di ricavi”, con consulenza avanzata e i con certificati sui ha raggiunto in anticipo gli obiettivi prefissati. Per Banca Mediolanum la custodia titoli e i conti correnti sono stati altrettanto forti, con particolare riferimento alla crescita dei depositi, grazie alla campagna sui depositi a termine condotta nel primo trimestre. Altrettanto forte è stata l'attività di intermediazione presso Fineco e le altre linee di prodotti citati sopra.