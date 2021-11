Perchè torna l’appeal sulle azioni del Vecchio continente

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’Europa torna al centro degli interessi degli investitori. Dopo 10 anni di sottoperformance, l’indice Msci Emu è in rialzo del 16% in dollari, rispetto al 9,7% dell’indice Msci All-Country World ex Us. Secondo gli strategist di Schroders, ci sono quattro trend che ne spiegano le ragioni. Il tema valutativo gioco un ruolo di primo piano perchè se i prezzi delle azioni europee sono ancora più a buon mercato rispetto ad altre aree, la dinamica potrebbe cambiare. Tornano in auge i titoli ciclici e tra...