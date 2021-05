Perché il trasporto pubblico locale diventerà strategico nella transizione

3' di lettura

Le disposizioni del Pnrr, approvato dal governo e attualmente in discussione in parlamento, confermano che nel nostro Paese il ruolo del trasporto pubblico sarà strategico per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale posti da Agenda 2030.

Sarà fondamentale utilizzare con massima rapidità e trasparenza tutti gli strumenti e tutte le risorse complessivamente stanziate, non solo per rispettare i vincoli posti dalle varie fonti di finanziamento, ma perché è un passaggio indispensabile per qualificare la ripresa e raggiungere in modo concreto riduzioni di emissioni, minori congestioni e migliorare la qualità della vita delle persone.

Gli obiettivi di mobilità sostenibile indicano chiaramente la necessità di spostamento di una quota modale a favore della crescita del trasporto collettivo e condiviso; tutto scritto nei piani e definito da strumenti e finanziamenti. Non sarà facile, la sfida esige anche un cambio di paradigma per intervenire in maniera strutturale non solo su ritardi, lacune, blocchi, ma per fare in modo che la sostenibilità entri nella cultura dell’agire quotidiano e nelle scelte delle imprese, non più come corollario. Bisogna partire considerando la situazione delle flotte attualmente in circolazione. Già conclamato prima della grave crisi pandemica, il gap dell’Italia rispetto al resto d’Europa (età media mezzi 12 anni rispetto a media europea di 7) è un tema da affrontare, anche perché con gli investimenti già stanziati negli ultimi anni, pur avendo invertito la direzione, non consentono di recuperare il divario esistente. L’attuale Esecutivo e il ministro Giovannini hanno già fatto propri i dati reali, prevedendo risorse e obiettivi nello stesso Pnrr; indicazioni specifiche che non consentono scuse; la sfida del trasporto pubblico sostenibile va colta a tutti i livelli istituzionali, nazionali e locali, secondo le specifiche competenze ed operatori.

L’orizzonte che dobbiamo darci per raggiungere i primi obiettivi concreti di sostenibilità è di 3-5 anni. I tempi decisionali e realizzativi devono essere rapidi, per evitare inutili ritardi e onerosità burocratiche (col rischio di perdere risorse) e rendere obsoleti gli investimenti ancor prima della loro realizzazione. La tecnologia corre veloce come non accadeva da un secolo: basti pensare allo sviluppo applicativo della mobilità elettrica, dei nuovi combustibili, della digitalizzazione. I progetti pensati per oggi devono essere attuati con le migliori tecnologie e soluzioni disponibili valutate nelle specificità dei diversi territori; i progetti destinati a tempi più lunghi devono prevedere le necessarie flessibilità per cogliere i cambiamenti tecnologici che devono trovare il necessario time to market. L’emergenza sanitaria ci ha insegnato che la rapidità di messa a terra dei progetti fa la differenza tra successo o fallimento.

Le aziende del Trasporto pubblico locale possono essere la chiave di volta di questa messa a terra. Credo se ne debba riconoscere il ruolo cruciale nell’interpretare le specificità dei singoli territori e indirizzare efficacemente gli investimenti; d’altro canto, le imprese stesse devono essere pronte a impegnarsi direttamente e responsabilmente per mantenere i tempi di attuazione degli investimenti e co-finanziarne parte. Devono cogliere questa occasione storica per essere volàno dello sviluppo e protagoniste del cambiamento verso un sistema di trasporto interoperabile e integrato, organizzandosi per collaborare con le istituzioni per una transizione sostenibile che passa attraverso la capacità di trasformare politiche e risorse stanziate in qualcosa di concreto e misurabile, ad esempio nuovi mezzi in servizio.