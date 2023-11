Perché troppe opzioni ci fanno bloccare nelle scelte?

Nelle questioni di vita, la maggior parte delle persone non può scegliere in modo efficace tra più di tre opzioni. Oltre, la capacità di scelta si depaupera notevolmente.

Da un punto di vista neurobiologico, questo accade perché il nostro cervello si è evoluto in modo da analizzare tutte le scelte presenti e vuole assicurarsi di non perdere nessuna informazione potenzialmente utile. È il “paradosso della neocorteccia”, la parte più moderna del cervello: vuole valutare tutto il valutabile, soprattutto se una scelta è per noi importante.

Ma quando le opzioni sono troppe… si inceppa.

Nel celebre saggio Design your life, Bill Burnett e Dave Evans spiegano come la neocorteccia sia la parte più razionale ed evoluta del “design cerebrale”, e fondamentalmente quella che ci rende più evoluti mentalmente degli altri animali, ci permette di sviluppare senso critico e spirito etico. Eppure, a volte, per prendere decisioni migliori su ciò che abbiamo più a cuore, dovremmo farla diventare amica con un’altra zona del cervello, che presiede a un altro tipo di intelligenza. È il lobo limbico, che appartiene a una parte più antica, ma non per questo necessariamente inferiore. Il lobo limbico è però scollegato dai centri verbali: non comunica con le parole. Invece, è collegato all’intestino: comunica con le sensazioni, e con l’intelligenza emotiva. Sono quelle che definiamo scelte di pancia.

Le persone che prendono decisioni con atteggiamento più lucido e sereno sono coloro che sanno ascoltare ciò che gli dicono sia la neocorteccia che il lobo limbico o, banalizzando, la testa e la pancia.