Perché Twitter, per Musk, sarà la sfida più seducente

Perché proprio Twitter? Perché proprio Elon Musk? Sono tante le domande che gravitano attorno all'Opa più importante dell'anno a Wall Street. E molte rischiano di rimanere inevase. Del resto, basta voltarsi indietro per amplificare i dubbi. Nella storia più o meno quindicennale dei social network, Twitter è sempre sembrato il fratello sfortunato. Quello che non ce l'ha fatta, al cospetto della dissennata crescita dell'impero di Mark Zuckerberg. Conti in disordine, utenti in calo, investitori in fuga...