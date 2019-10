Perché in un mondo popolato dai robot saremo ospiti sgraditi? Per un robot è più semplice interagire con un altro robot che con un essere umano. Per un'auto a guida autonoma è più semplice muoversi in strade percorse da auto simili, invece che da auto a guida umana. Una semplice constatazione che ci fa intuire, però, quali incentivi opereranno sempre più nel prossimo futuro nei campi della robotica sociale di Vittorio Pelligra

(Marka)

9' di lettura

Per un robot è più semplice interagire con un altro robot che con un essere umano. Per un trader artificiale scambiare azioni e titoli in un mercato popolato da altri trader artificiali è più semplice che operare in un mercato popolato da agenti in carne ed ossa. Per un'auto a guida autonoma è più semplice muoversi in strade percorse da auto simili, invece che da auto a guida umana.

Una semplice constatazione che ci fa intuire, però, quali incentivi operano e opereranno sempre più nel prossimo futuro nei campi della robotica sociale e della vita sintetica in generale. Quali pressioni e quali direzioni determinano questi incentivi e, di conseguenza, quali saranno le tendenze nell'evoluzione di questi mercati? Creare ambienti che minimizzano l'intervento umano e possibilmente anche la sua presenza. In un mondo in cui cresce lo spazio di azione delle macchine “intelligenti”, noi umani saremo sempre più ospiti sgraditi.

Robot ama robot

Partiamo dalla premessa. Perché robot ama robot e algoritmi altri algoritmi? Perché un mondo popolato da macchine complicatissime diventa, paradossalmente, un mondo semplicissimo per loro. Nel 1936 il grande economista John Maynard Keynes pubblica la sua “Teoria Generale”, un libro rivoluzionario e la cui influenza sul pensiero economico successivo difficilmente potrebbe essere sopravvalutata. Nel capitolo 12, per illustrare il funzionamento dei mercati finanziari, Keynes introduce l'esempio del “beauty contest”: immaginate un concorso nel concorso. Ogni settimana vengono pubblicate delle foto di ragazze in un giornale nazionale. Queste ragazze vengono votate dai lettori per la loro bellezza. Vincerà sia la ragazza più votata, che quei lettori che avranno indovinato chi sarà la più votata. A questo punto, per poter vincere, non sarà tanto necessario scegliere la ragazza più bella, ma quella che tutti gli altri partecipanti riterranno la più bella, tenendo conto che questa valutazione da parte di ogni altro partecipante, sarà influenzata da ciò che loro pensano che tutti gli altri penseranno.

Ecco che il criterio oggettivo della bellezza della ragazza esce fuori dal gioco, per lasciare spazio a congetture, su congetture, su congetture. Una versione moderna del beauty contest viene oggi utilizzata dagli economisti comportamentali per studiare e misurare la profondità del pensiero strategico. Immaginate di partecipare ad un beauty contest nel quale occorre scegliere un numero tra 0 e 100, sapendo che il vincitore sarà colui, tra tutti i partecipanti, che avrà scelto il numero più vicino ai due terzi della media di tutti i numeri scelti. Cosa scegliereste? La teoria dei giochi ci suggerisce un modo efficace per risolvere il problema.