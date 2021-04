Perché i veri liberali dovrebbero ribellarsi all’abuso dei brevetti

5' di lettura

Le recenti polemiche e conflitti tra l’Unione europea e le multinazionali farmaceutiche possono essere una utile occasione per affrontare una delle cause principali dell’aumento delle diseguaglianze e della concentrazione del potere che si è verificato nel mondo occidentale negli ultimi 30 anni, vale a dire il ruolo che hanno assunto i brevetti e l’ossessiva difesa della “proprietà intellettuale” nelle nostre economie. Ed è in realtà inquietante che la proposta di sospensione temporanea della validità dei brevetti per consentire una più rapida produzione e distribuzione dei vaccini anti Covid, si stata ignorata e respinta.

I diritti d’autore e i brevetti nascono tra il 17esimo e 19esimo secolo con finalità ed estensione limitate per tutelare autori e inventori per un breve periodo e con la finalità di promuovere la ricerca, gli investimenti, e l’impegno personale, cioè al fine di creare valore per l’intera economia. In cambio della protezione garantita dal brevetto e della tutela assicurata dal sistema legislativo e dai tribunali, l’inventore è tenuto a fornire informazioni dettagliate sulla sua invenzione, in modo che essa, scaduto il termine di protezione, possa diventare facilmente utilizzabile da tutti.

Negli ultimi decenni questa logica è stata stravolta. Tutto è diventato brevettabile: non solo invenzioni e prodotti letterari e artistici, ma anche marchi commerciali, nome del prodotto, design, immagine, immagini, località di produzione di un bene, software, ecc. Fino al paradosso. Per esempio l’«Economist» ha riportato anni fa che la Harley-Davidson aveva pensato di brevettare il suono dei motori delle sue motociclette. Ottenere un brevetto è diventato via via molto più facile. La brevettabilità è stata poi estesa non solo al prodotto finale derivante dall’innovazione, ma anche alle fasi precedenti e in particolare alla ricerca, per cui anche la scienza è stata in qualche modo privatizzata, ostacolando la diffusione della conoscenza. La durata della protezione si è allungata, e si è anche creato un mercato dei brevetti, in cui i possessori possono vendere ad altri i servizi da essi potenzialmente derivabili.

In sostanza i marchi, i diritti d’autore e i brevetti si sono trasformati da un modo per stimolare l’innovazione, a un mezzo per bloccarla e rallentarla. Da uno strumento utile alla produzione di valore (ricchezza), a un modo per estrarre valore a beneficio di pochi. I brevetti vengono spesso acquisiti non per essere utilizzati, ma per impedirne l’utilizzo da parte dei concorrenti, o per posticipare la produzione di beni e servizi che potrebbero rendere obsoleti prodotti già esistenti. In sostanza invece di innovare e investire, le imprese, nella situazione che si è creata, hanno l’interesse prevalente a massimizzare il rendimento dell’utilizzazione dei brevetti posseduti o acquisibili, o alla contestazione, vera o presunta, della loro utilizzazione da parte di altri.

Va ancora aggiunto che gran parte delle innovazioni di maggior successo sono il frutto di robusti investimenti nella ricerca di base con fondi forniti dai governi dei diversi Paesi, dei cui benefici si sono poi appropriati società multinazionali, i loro dirigenti e i loro azionisti. Al tempo stesso le aliquote fiscali sulle società venivano fortemente ridotte, e così le aliquote più elevate delle imposte sul reddito, mentre le retribuzioni dei lavoratori stagnavano e aumentava la disoccupazione. Tutto ciò ha determinato un aumento impressionante della diseguaglianza, ed enormi arricchimenti ottenuti senza sforzo e impegno.