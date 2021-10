Perché, a volte, più si paga e meglio è?

Ascolta la versione audio dell'articolo

La logica della selezione avversa porta alla paralisi dei mercati. Nell’esempio preferito del premio Nobel George Akerlof, quando un potenziale acquirente va alla ricerca di un’auto usata le informazioni rispetto alla qualità dell’auto stessa saranno distribuite, tra lui e il venditore, in maniera asimmetrica. Il proprietario conosce tutti i particolari della vita dell’auto: reale chilometraggio, manutenzione, incidenti, difetti e pregi, insomma, che sono valutabili dal potenziale acquirente solo in maniera imperfetta.

Spirale viziosa

Per questo, non conoscendo nel dettaglio il vero valore dell’auto che vorrebbe acquistare, sarà disposto a pagare al massimo il prezzo corrispondente a quello di un’auto di qualità media. Questo prezzo andrà bene ai proprietari di auto di qualità inferiore alla media, ma non certo a quelli che hanno un’auto di qualità superiore. Questi ultimi, dunque, ritireranno le proprie auto dal mercato. Questo non farà altro che abbassare ulteriormente la qualità media delle auto in vendita e, conseguentemente, il prezzo che un potenziale acquirente sarà disposto a pagare. Si innesca così una spirale viziosa che farà implodere il mercato perché, questa è la conclusione del modello di Akerlof, alla fine verranno scambiate auto di qualità pari a zero ad un prezzo pari a zero. Solo in corrispondenza di questi due valori, infatti, domanda e offerta riusciranno ad incontrarsi. Naturalmente nella realtà le cose sono un po’ più complesse e meno schematiche, ma il succo della questione rimane lo stesso.

Le asimmetrie informative

Se, infatti, grazie, per esempio, a forme di regolamentazione o all’introduzione di garanzie, domanda e offerta alla fine si incontrano e un certo numero di auto, anche quelle di buona qualità, riusciranno ad essere vendute; a causa della presenza mai del tutto ineliminabile delle asimmetrie informative otterremo sempre un risultato inefficiente, un “second-best”, inferiore in termini di benessere complessivo rispetto all’equilibrio che si sarebbe potuto ottenere se non ci fosse stata l’informazione privata sulla qualità del bene. Questa inefficienza è e rimane ineliminabile.

L’analisi di Wilson

In uno sviluppo teorico successivo ad Akerlof, l’economista della New York University Charles Wilson mostra, però, che mercati caratterizzati da selezione avversa possono essere caratterizzati, dal punto di vista del benessere di consumatori e produttori, da situazioni di equilibrio anche molto differenti tra di loro (“The Nature of Equilibrium in Markets with Adverse Selection”, The Bell Journal of Economics 11, 1980, pp. 108-130). Il punto di partenza dell’analisi di Wilson è una semplice constatazione: se al crescere del prezzo di mercato auto di qualità sempre più elevata vengono poste in vendita, può capitare, sotto determinate condizioni e, principalmente, quando la qualità media cresce più velocemente del prezzo, che la domanda, a sua volta, cresca. Questa è un’ipotesi decisamente controintuitiva – all’aumentare del prezzo, infatti, di solito la domanda dei beni si riduce – ma nient’affatto implausibile. Se per certe variazioni di prezzo la domanda cresce, ciò significa che la curva di domanda, in corrispondenza di quegli intervalli di prezzo, avrà una pendenza positiva, come quella della curva di offerta.

Questi cambiamenti di pendenza, allora, diversamente da quanto accade abitualmente - che domanda e offerta di intersecano solo in un punto - possono determinare molteplici punti di incontro tra domanda e offerta, molteplici punti di equilibrio. Differenti combinazioni di prezzo e qualità, tutte che portano il mercato in equilibrio. Questo può avvenire perché mentre nei mercati convenzionali l’effetto del prezzo sulla domanda è considerato, come si dice “ceteris paribus”, cioè a qualità costante, qui la qualità (che incide sulla domanda) non è più una costante ma una funzione del prezzo.