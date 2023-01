Percorrere con grinta (evitando la dispersione) le vie dell’innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo le fratture prodotte da crisi ripetute (permacrisi), il Paese, oggi al bivio, ha la concreta opportunità, anche grazie a Next generation Eu (Ngeu) e Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di una transizione a un modello di sviluppo a trazione tecnologica e innovativa. Studi recenti sottolineano che la sua struttura produttiva è nel pieno di una trasformazione digitale, che vede nell’innovazione il principale driver della crescita. Lo attesta l’aumento del valore aggiunto della nostra industria negli ultimi anni (vedi l’articolo di Marco Fortis del 29 dicembre 2022 su questo giornale), da quando esiste un programma che potenzia il trasferimento tecnologico (Industria 4.0, poi Transizione 4.0).

Il Paese ha vissuto un momento analogo di ammodernamento produttivo dopo la drammatica frattura prodotta dalla Seconda guerra mondiale, quando scelse la via alta dello sviluppo industriale, grazie agli aiuti americani, ma anche per merito delle capacità dimostrate nella chimica dall’istituto Donegani, nell’elettronica dall’Olivetti, nella farmaceutica, a esempio, da Lepetit, nel nucleare dal Cnen e dall’Istituto superiore di fisica nucleare, per citare alcuni dei nodi del sistema d’innovazione nel boom degli anni 50 e 60. Da allora, a parte le fiammate di Finmeccanica, Stm e ancora Olivetti negli anni 80, è trascorso mezzo secolo di stagnazione del nostro sistema d’innovazione: a causa del disimpegno dei governi a investire adeguatamente in ricerca e innovazione, ma anche per il conformismo delle imprese ad adeguarsi a una via bassa dello sviluppo, per cui la competitività si ottiene razionalizzando e comprimendo i costi.

In breve, alle soglie del XXI secolo, non mancavano i motivi per parlare dell’Italia, come di un Paese in declino, triste e sconsolato, con i suoi potenziali inceneriti nella chimica e nell’aerospaziale, con grandi aziende industriali scomparse e passaggi di controllo di numerose imprese ad alta tecnologia in mani straniere.

Le cose stanno cambiando, almeno in ambito produttivo e a tal punto che la stampa economica britannica è passata in pochi anni dal proclamare l’Italia the sick man of Europe ad acclamarla, per bocca dell’«Economist», Paese del 2021.

Cosa è accaduto? Uno studio di Francesco Ramella (2022) sottolinea che negli ultimi cinque anni, si sono verificati rapidi progressi del nostro sistema d’innovazione, a dispetto di una persistente resistenza al cambiamento di interessi e culture tradizionali. Tra il 2008 e il 2021, l’Italia ha scalato 8 posizioni dello European Innovation Index, passando dal 20° al 12° posto, all’incirca la media europea. Il progresso è stato rapido e si è concentrato nell’ultimo triennio 2019-21. Val la pena approfondire: a che punto siamo con Transizione 4.0?