Percorsi in Norvegia tra notti luminose, aquile e villaggi remoti

Holmen Husky Lodge

Assai simbolica si annuncia anche la Northern Lights Cathedral, alta 47 metri: assomiglia a un torcia slanciata verso il cielo, una spirale composta da 40 mila squame in titanio che reca al piano terra una mostra permanente sulle aurore boreali, qui frequentissime (il Sorrisniva Igloo Hotel tutto in ghiaccio apre nel mese di gennaio). I boschi di betulle, le distese di mirtilli e lamponi selvatici tappezzano il panorama di verde, rosso e blu sino ad Hammerfest, di cui si ode in lontananza la sirena, visto che questo è uno dei 34 porti in cui attracca l’Hurtigruten, il mitico battello postale che tuttora costituisce il mezzo più efficace per perlustrare il grande Nord. Fortunatamente l’epoca dei balenieri e dei cacciatori di foche è finita, ma resta l’orgoglio per una pratica che a queste latitudini avare spinse l’uomo ai limiti estremi, come è narrato nel Polar Bear Society Museum. L’amore per gli animali troneggia all’Holmen Husky Lodge in cui Audrey Ranjer vive insieme ai suoi oltre novanta Alaskan husky che poi, terminati gli allenamenti in vista delle corse sulla neve dell’imminente autunno, riposano nelle case attorno alle capanne tepee di designin cui si soggiorna, ammaliati e cullati dall’incoraggiamento vocale che i cani paiono rivolgere alla Luna affinché affretti la sua dipartita. Del resto, il Sole giunge assai presto, non essendo in pratica quasi mai andato a dormire. Un’altra notte la si potrebbe trascorrere a Ekkerøy da Feriehus, che Ingjerd ha riservato a chi ha la passione del birdwatching, essendo ben 52 le specie di uccelli, in particolare i gabbiani, che da qui si vedono a occhio nudo (ci sono comunque a disposizione binocoli in ogni camera), mentre nidificano sulle falesie sopra gli stenditoi in legno delle aringhe.

Capo Nord

Capo Nord è ormai vicino e l’appuntamento col Sole sveglio anche a mezzanotte è prossimo: mangiati i granchi giganti nel villaggio cartolina di Gjesvaer, giunti dinanzi all’installazione raffigurante il globo terrestre sul promontorio del Nordkapp, si attende lo scoccare delle ore 24 come adepti di un rito di adoratori dell’astro, mai così generoso e instancabile come quassù.

