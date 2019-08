Percorsi universitari e master sempre più trasversali

L’offerta per consulenti lavoro

Si rivolgono solo ai consulenti del lavoro con regolarità contributiva le attività formative messe in campo dalla cassa di previdenza della categoria (Enpacl) e attuate dalla Fondazione studi dei consulenti. Nel 2019 sono stati attivati, tra l’altro, il corso in Pianificazione previdenziale, con un bando per 700 posti con varie tornate fino a novembre, ed il mini master in Welfare aziendale, 240 posti, fino a dicembre: per selezionare gli ammessi si procede con estrazione.

Quotati anche i corsi svolti da Adapt, l’associazione no profit fondata da Marco Biagi nel 2000, che a partire dallo scorso anno ha lanciato un percorso specifico sul welfare aziendale che ha il pregio di indirizzarsi in modo trasversale sia ad avvocati, che a consulenti del lavoro, commercialisti, responsabili Hr, neolaureati interessati a specializzarsi in materia: la formazione parte dall’evoluzione normativa e arriva fino a dettaliare le modalità di progettazione di un piano.