«Percorso accademico obbligatorio entro il 2030»

Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale geometri: quali sono i vantaggi della laurea abilitante in partenza quest’anno?

In primis, un percorso più stabile. Dopo il diploma, tra tirocinio di 18 mesi e attesa per la sessione d’esame – che è una sola all’anno, e non sempre coincide con la fine del tirocinio – alla fine servono almeno due anni prima di esercitare la professione. Con la laurea abilitante un ragazzo sa che in tre anni è pronto per lavorare. E poi è una laurea cucita sulla professione. Abbiamo bisogno di crescere come categoria, anche per un discorso di equiparazione europea.

L’idea è di renderla obbligatoria?

Sì, ma non prima di una decina d’anni, verso il 2030. Non possiamo tradire quei ragazzi che hanno iniziato un percorso di scuola secondaria pensando di fare poi il tirocinio e l’esame di abilitazione.

Qual è il feedback dei giovani e delle università?