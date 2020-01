Perdite di 600 milioni nel 2019

Il 2019 si è chiuso, secondo stime interne, con una perdita di circa 600 milioni, 100 milioni in più del 2018, su 3 miliardi di ricavi. Il nuovo commissario, Giuseppe Leogrande, ha detto che dal commissariamento Alitalia in media brucia cassa per 300 milioni l'anno