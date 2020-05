Perdite da lockdown, in Francia Axa condannata a risarcire un ristoratore

«Vittoria collettiva»

«È una vittoria collettiva. Cambieranno le vite di molti imprenditori», ha esultato Stéphane Manigold dopo la sentenza. «Questo significa che tutte le imprese che hanno nei propri contratti la stessa clausola possono chiedere l’indennizzo alla propria compagnia assicurativa», ha affermato il suo legale, Anais Sauvagnac. Per Axa, tuttavia, i rischi sono limitati: la compagnia ha dichiarato che solo pochi clienti hanno sottoscritto polizze con clausole come quella contenuta nel contratto di Manigold. In ogni caso, Axa ritiene la decisione rimane provvisoria in attesa dell’esito de giudizio davanti alla Corte d’appello che dovrà discutere la questione nel merito.

Le prospettive per le imprese italiane

Per il mondo della ristorazione, che sta pagando pesantemente le conseguenze del lockdown, potrebbe arrivare una boccata d’ossigeno. Secondo l’avvocato Tripicchio Rogier, la sentenza parigina apre prospettive anche per le imprese italiane: «Credo che il provvedimento francese possa aiutare a spostare il dibattito giuridico attualmente in corso in Italia in questa materia, facendolo uscire dai limiti angusti della “causa di forza maggiore” e apra quindi orizzonti interessanti.

I tempi però saranno forse un po' piu lunghi. In Francia il Tribunal de Commerce è stato adito tramite una procedura d’urgenza, detta di référé, che è più rapida rispetto alla classica procedura di merito. Ritengo che in Italia, dopo un’attenta lettura delle clausole del contratto assicurativo sottoscritto, si possa far causa all’assicurazione e chiedere in corso di causa un’ordinanza di pagamento ex articolo 186 ter del Codice di Procedura Civile. In questo caso i tempi potrebbero essere contenuti».

Risarcimento forfettario

Infine, il precedente giurisprudenziale francese «potrebbe avere rilevanza anche in una sempre auspicabile ottica transattiva. In Francia infatti per evitare di esporsi a condanne simili a quella subita da Axa, alcuni assicuratori come il Crédit Mutuel hanno appena annunciato un risarcimento forfettario eccezionale per le società al fine di placare il malcontento degli imprenditori».