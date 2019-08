Pereira al Maggio fiorentino, dovrà sanare debiti per 59 milioni Intesa con Nardella di R.E.I.

Alexander Pereira, sovrintendente uscente del Teatro della Scala di Milano, sarà il uovo nuovo sovrintendente del Teatro del Maggio musicale fiorentino. È quanto si apprende a Firenze dove fonti assicurano che la trattativa tra il sindaco Dario Nardella e lo stesso Pereira si sarebbe conclusa positivamente con l'accettazione dell'incarico. Pereira succede, dopo un breve periodo di vacatio, a Cristiano Chiarot, che ha lasciato Firenze anche con polemiche legate proprio ai nuovi assetti del Maggio, che deve fronteggiare debiti per 59 milioni.

Ora che la trattativa è andata a buon fine, la nomina di

Alexander Pereira deve essere formalmente espressa e definita

alla prossima riunione del consiglio di indirizzo della

Fondazione del Maggio, il 6 settembre.



«Il sovrintendente Pereira mi ha chiamato e detto di aver appena accettato l'incarico di guidare il Maggio. Auguri a Firenze» ha commentato Paolo Puglisi, segretario Slc Cgil, e annuncia che i sindacati della Scala

chiederanno un incontro con il sindaco Beppe Sala, presidente

del teatro, e con il manager austriaco sulla gestione della

prossima fase. Il contratto di Pereira era infatti in scadenza il prossimo

febbraio, ma era prevista una proroga fino a metà 2021, in

coabitazione per un anno con il suo successore designato

Dominique Meyer. «La Scala - ha sottolineato - perde un ottimo sovrintendente sia dal punto di vista artistico che umano. È la prima volta

che un cda non rinnova il contratto a un sovrintendente in scadenza».